Raimondo Todaro in tv dopo il Grande Fratello Vip, nuovo show insieme all'ex allievo ad Amici: cosa farà (c'entra anche Giulia Salemi) Bake Off Italia rilancia la versione Celebrity: nel 2026 torna la sfida tra personaggi famosi su Real Time. Ecco chi sono i concorrenti

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Dopo quasi un decennio di assenza, Bake Off Italia Celebrity Edition è pronta a tornare nel palinsesto di Real Time. L’ultima edizione speciale risale infatti al 2017 e, per il 2026, il celebre talent dedicato alla pasticceria riproporrà la formula benefica con protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Bake Off Italia Celebrity Edition torna su Real Time: chi sono i concorrenti

Il format principale continua a essere uno dei programmi di maggior successo del canale e, nonostante il cambio di conduzione avvenuto con l’arrivo di Brenda Lodigiani dopo l’era Benedetta Parodi, ha saputo mantenere una forte identità e un pubblico fedele. Nel corso degli anni il programma si è evoluto sotto diversi aspetti: sono cambiati alcuni giudici, sono state introdotte nuove prove e si sono alternati diversi spin-off, dalle edizioni dedicate ai più piccoli fino a quelle riservate ai professionisti della pasticceria. Ora è il momento di riportare in scena anche la versione con i concorrenti vip, che sarà composta da due appuntamenti speciali. Le anticipazioni rivelano che a mettersi alla prova saranno otto coppie, chiamate a confrontarsi tra impasti, decorazioni e dolci creativi. Il cast annunciato comprende Barbara Foria con Valeria Graci, Corrado Sassu insieme a Blasco Pulieri, Enzo Miccio con Paolo Eleuteri, Federico Basso e Sonia Cepollina, Francesco Paolantoni affiancato da Arduino Speranza, Giulia Salemi con la madre Fariba Tehrani, Paoletta in coppia con Elisa Maino e, infine, Raimondo Todaro insieme a Giovanni Tesse.

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Un cast ricco di volti televisivi e il ritorno di Raimondo Todaro

La selezione dei concorrenti punta chiaramente su personalità molto popolari presso il pubblico televisivo. Tra loro figurano protagonisti di programmi targati Warner Bros. Discovery, come Corrado Sassu e Blasco Pulieri, conosciuti per Casa a Prima Vista, Barbara Foria, volto di Food Network, ed Enzo Miccio, storico protagonista di Real Time che nella stagione televisiva 2026-2027 tornerà anche con Ma Come Ti Vesti. Non mancano inoltre nomi molto seguiti sui social e in tv, come Giulia Salemi ed Elisa Maino, chiamati a cimentarsi in una competizione decisamente diversa dal solito. Particolare curiosità circonda anche la partecipazione di Raimondo Todaro. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, stavolta dovrà misurarsi con fruste, sac à poche e ricette. È una presenza che potrebbe attirare l’attenzione di molti spettatori, anche perché Todaro continua a essere uno dei personaggi televisivi più apprezzati dal pubblico. Il ballerino conserva infatti una fanbase molto affezionata, che ne apprezza soprattutto la spontaneità e la capacità di mettersi in gioco anche lontano dal suo ambito naturale. La sua partecipazione potrebbe quindi rappresentare uno degli elementi più interessanti di questa nuova Celebrity Edition. Le due puntate speciali promettono leggerezza, competizione e solidarietà, con l’obiettivo di divertire il pubblico senza perdere lo spirito che ha sempre contraddistinto il format. La sfida per conquistare il titolo della coppia più convincente è pronta a partire.

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