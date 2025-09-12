Raimondo Todaro, lo sfottò sul flirt con l’ex Uomini e Donne. E Francesca Tocca perde la pazienza Dopo le voci su un presunto flirt tra Todaro e Gaia Gigli, Francesca Tocca esplode su Instagram e smentisce ogni coinvolgimento con il trapper Baby Gang.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Raimondo Todaro torna al centro del gossip: nelle ultime ore erano circolate voci su un presunto flirt con Gaia Gigli, ex volto di Uomini e Donne. Il ballerino ha subito smentito con ironia su Instagram, spegnendo sul nascere ogni indiscrezione. Ma a sorprendere è stata la reazione di Francesca Tocca, sua ex moglie, che non ha trattenuto il suo sfogo social contro chi diffonde pettegolezzi infondati (e dopo vi spiegheremo cosa ci riferiamo). Dunque, i riflettori sono nuovamente puntati sulla vita privata dell’ex maestro di Amici. Vediamo tutti i dettagli.

Raimondo Todaro sul presunto flirt con Gaia Gigli: "Non ci siamo né visti e né sentiti"

Chi credeva o chi sperava che tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca ci fosse un ritorno di fiamma, be’, dovrà ricredersi. Recentemente sono circolate voci su un presunto flirt tra Todaro e Gaia Gigli, ex protagonista di Uomini e Donne. La notizia, diffusa da Deianira Marzano, si è subito spenta dopo la smentita dello stesso Todaro su Instagram: "Ciao Gaia, mi volevo presentare: sono Raimondo. Raimondo chi? Il tuo nuovo compagno", ha scherzato, aggiungendo: "Non so se hai visto, mi hanno avvisato degli amici. Dicono che stiamo insieme, io non lo sapevo quindi mi fa particolarmente piacere. Non ci siamo mai visti né sentiti, a parte insomma qualche ‘like’ su Instagram e il ‘segui’. Penso sia normalità. Detto ciò, mi sembrava giusto presentarmi così sai chi sono. Ciao".

Francesca Tocca minaccia vie legali: il motivo della sua reazione

Mentre Todaro ha risposto con ironia, Francesca Tocca è dovuta nuovamente intervenire per smentire un’altra voce su un presunto legame con il trapper Baby Gang. L’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva scritto: "Avete capito perché l’amica speciale Francesca Tocca non poteva mai farsi vedere pubblicamente con lui e lo nascondeva??? Avrebbe macchiato la sua vita lavorativa. Chissà ora cosa farà la povera monaca di Monza", aggiungendo poi che i due si frequenterebbero "da anni" per non precisati "vizi in comune". Tocca ha risposto duramente: "Caro Alessandro Rosica o come ti chiami, direi che mi hai leggermente stancato, ne parleremo nelle sedi opportune. A presto!. Mi stupisco della gente che segue questo tizio e gli dà adito".

Amici 25: quando inizia la nuova edizione del talent

Tra un gossip e l’altro, non possiamo non ricordarvi che la nuova edizione di Amici sta per iniziare. Tutto è pronto e noi non vediamo l’ora, vero? Ieri abbiamo scritto proprio un pezzo al riguardo (che vi abbiamo linkato) con tutte le novità. Non sappiamo precisamente quando inizierà ma sappiamo che giovedì 18 settembre inizieranno le registrazioni. Quindi, di lì a poco, ne sapremo di più.

