Raimondo Todaro in ospedale dopo la grave malattia: "Vaff***lo", come sta e l’esito della visita L'ex coach di Amici ha appena finito di fare gli esami di controllo dopo il tumore, e sui social ha comunicato a tutti come è andata.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

iPa

CONDIVIDI

Ottobre per Raimondo Todaro è un mese tosto, fatto soprattutto di importanti controlli medici. L’ex coach di Amici di Maria De Filippi lo aveva anche annunciato a Verissimo, a fine settembre, parlando proprio della grave malattia che lo aveva colpito: "In totale ho avuto quattro tumori all’intestino, di cui tre maligni, per cui sono stato operato…", aveva raccontato il ballerino. Nel salotto di Silvia Toffanin, oltre a parlare della storia d’amore finita con Francesca Tocca, e del grande affetto e rispetto che ancora li lega, Todaro aveva anche fatto sapere che avrebbe dovuto affrontare nuovi esami in ospedale, esami di routine per tenere monitorata la sua malattia e scongiurare ricadute.

Raimondo Todaro, come sono andati i controlli in ospedale

Nella sua intervista a Verissimo, oltre a raccontare della fine con Francesca Tocca, Raimondo Todaro aveva parlato a lungo anche della sua malattia: "Mi sono rioperato e ho dovuto rimuovere altri due tumori (ne ho avuti 4, 3 maligni). Sarà così a vita e dovrò sempre controllarmi, grazie ai controlli li prendo sempre in tempo e ringrazio il Signore. Ho ereditato tutto da papà, ora è sotto controllo perché hanno trovato un farmaco che funziona e la malattia è in remissione, dopo che perdevo sempre sangue".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sempre a Silvia Toffanin il ballerino aveva anche svelato di essere in procinto di fare nuovi controlli in ospedale: "Adesso, in questo mese di ottobre, devo rifare i controlli e sarà così a vita, ma per fortuna il fatto di tenermi monitorato mi permette di prendere tutto per tempo…Insomma, ormai è una routine…". Poche ore fa, sui suoi social, è arrivata la notizia che i fan attendevano. Nelle storie Instagram Todaro si è mostrato in clinica con un ago cannula nella mano. Il giorno degli esami è arrivato quindi, e poco dopo il ballerino è apparso in un video in compagnia dell’ex cavaliere di Uomini e Donne, Diego Tavani, che lo stava aspettando fuori: "Eccoci qua bro…Tutto a posto…Ho fatto tutto e non ho niente…Vaff****lo…", ha esclamato sollevato accanto all’amico, rincuorando anche tutti i suoi follower.

Potrebbe interessarti anche