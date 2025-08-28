Raimondo Todaro e Francesca Tocca, la segnalazione: “Di nuovo insieme, e non solo per la figlia” Cosa sta succedendo tra i due ballerini di latinoamericano? Sulla coppia, separata ormai da mesi, emergono in queste ore importanti indiscrezioni.

I ballerini Raimondo Todaro e Francesca Tocca, dopo essere stati una coppia per tanti anni dando alla luce anche la figlia Jasmine, hanno annunciato la rottura definitiva circa 8 mesi fa. Da quel momento i due hanno continuato a vedersi e a rimanere in buoni rapporti per il bene della figlia, prendendo però strade diverse e iniziando a frequentare altre persone. Negli ultimi tempi hanno iniziato a circolare rumors in merito a un loro riavvicinamento che, uniti ad alcune mosse social che non sono passate inosservate e importanti segnalazioni, hanno riacceso il gossip su di loro: scopriamo di più.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, la mossa social che riaccende il gossip

I fan di Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono sempre attenti ad ogni loro mossa, soprattutto in merito a ciò che accade sui social. Di recente, non è dunque passato inosservato un dettaglio che ha fatto subito drizzare le antenne a chi spera di poter vedere i due ballerini di nuovo insieme. Sia Francesca che Raimondo hanno infatti pubblicato delle storie Instagram che li ritraevano nello stesso ristorante siciliano, salvo poi cancellarle. Un gesto apparso alquanto sospetto, soprattutto dopo le recenti voci di riavvicinamento.

C’è da dire, però, che fino a qualche settimana fa le principali teorie di gossip sembravano invece vedere la bella Francesca Tocca nel pieno di una frequentazione prima con Davide Greco e poi con Baby Gang. Rumors anche in questo caso non confermate dai diretti interessati. Una storia già finita o addirittura mai iniziata? I dubbi sono tanti e le domande senza risposta ancora di più.

Todaro e Tocca, segnalazione: "Di nuovo insieme, e non solo per la figlia"

Ad aggiungere carne al fuoco ci ha però pensato in queste ore l’esperto Alessandro Rosica, il quale ha pubblicato sui social una foto che ritrae proprio Francesca Tocca e Raimondo Todaro insieme in spiaggia. All’immagine, Rosica ha quindi aggiunto: "Dopo tutto quello che hanno combinato, eccoli insieme. E non solo perla figlia", alludendo dunque a un ritorno di fiamma, e non a un semplice incontro pacifico come genitori della stessa bambina.

Ma ancora non finisce qui, perché Rosica ha poi continuato raccontando altre segnalazioni sulla coppia ricevute proprio in questi giorni. In particolare, alcuni ragazzi presenti in spiaggia avrebbero segnalato baci, abbracci e tenerezze continue da parte dei due ballerini. Al momento, queste sono però soltanto indiscrezioni non confermate, e non potremo avere certezza di un eventuale ritorno di fiamma finché non saranno i diretti interessati a esporsi sull’argomento.

