Raimondo Todaro e Francesca Tocca, ritorno di fiamma? Il giallo della foto prima condivisa e poi rimossa
Una foto condivisa da entrambi gli ex nelle proprie Instagram stories e poi velocemente rimossa, alimenta le speranze dei fan: cosa è successo
Ritorno di fiamma tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca? La notizia, se confermata, sarebbe clamorosa, perchè l’ultima separazione tra i due ex sembrava proprio essere il capolinea di una storia lunga e importante, coronata dal matrimonio e dalla nascita di una figlia, Jasmine. Eppure, se confermata, la notizia non sarebbe nemmeno tanto una novità, visto che i tira e molla, per la storica coppia formata dal coreografo siciliano e dalla ballerina romana in forze al corpo di ballo dei professionisti di Amici di Maria De Filippi, negli anni sono stati molti.
Raimondo Todaro e Francesca Tocca si fanno vedere di nuovo insieme
Stavolta però, la loro storia d’amore sembrava proprio essersi definitivamente conclusa. Lo scorso aprile, avevamo sentito infatti, la ballerina nel salotto di Verissimo, parlare per la prima volta della separazione dall’ex, con parole dolci ma decise e, soprattutto, tra lacrime di emozione che facevano intuire un dolore che era ancora parecchio vivo. Eppure le dichiarazioni di Francesca Tocca non lasciavano spazio a fraintendimenti, e anzi rivendicavano una scelta "inevitabile". "Adesso siamo molto sereni, io e anche Raimondo. Ci tengo a dire che attualmente abbiamo un bellissimo rapporto e che la decisione di lasciarci l’abbiamo presa di comune accordo", aveva raccontato la ballerina a Silvia Toffanin. "E’ difficile da spiegare, ma ci siamo resi conto che, dopo aver dato tutto noi stessi a questa relazione, perché abbiamo fatto davvero di tutto per salvare il matrimonio, ci siamo resi conto che ci stavamo facendo del male. E da persone adulte e che…stavo dicendo che si amano, anche se sembra pazzesco, ma diciamo che è vero, perché con Raimondo c’è un bene che va oltre. Riconoscere che per il bene dell’altro è il momento di lasciarlo andare è un atto d’amore. E’ una decisione che abbiamo preso insieme, lui per me c’è sempre e io ci sarò sempre per lui. Ad oggi, quando ci vediamo siamo più sereni di prima. Non è mai una cosa bella lasciarsi certo, però ora è così."
Negli scorsi mesi i due ex, a sugellare questa rottura, sembrava avessero aperto nuovi capitoli della loro vita sentimentale: la ballerina era stata più volte avvistata con un noto hairstylist, mentre Raimondo Todaro era stato beccato in atteggiamenti affettuosi con un’avvenente ragazza molto seguita su Tiktok.
Eppure i fan, hanno continuato a sperare di vederli di nuovo insieme, speranze che si sono riaccese qualche settimana fa, grazie a una foto postata su Instagram da Francesca Tocca, che la vedeva insieme a Raimondo Todaro e alla figlia Jasmine in occasione di uno stage di danza. Un’occasione quindi, lavorativa, ma che aveva già scatenato i fan.
Ora però arriva un’altra foto, pubblicata da entrambi gli ex coniugi sui propri social e rimossa poco dopo da entrambi.
Nell’immagine, pubblicata qualche ora fa sulle loro Instagram stories, secondo quanto riportato da Gossip Tv, si sarebbe vista la scena di un pasto consumato in un pittoresco ristorante in riva al mare, nel siracusano. I due ex infatti, hanno trascorso una giornata di mare insieme, con la figlia Jasmine e alcuni amici, e la foto del pranzo ha destato immediatamente la curiosità di tanti fan. Ma ancora più curiosità ha destato la scelta, non solo di pubblicarla da parte di entrambi, ma anche di rimuoverla poco dopo. Questi piccoli gesti social hanno davvero incuriosito che segue le vicende della ex coppia e fatto a molti venire il dubbio che gatta potrebbe covarci. Insomma, in molti si chiedono: "vuoi vedere che, ancora una volta, tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro, si è riaccesa la fiamma?" Come sempre, in questi, a svelarci la verità sarà il tempo.
