Raimondo Todaro dimentica Francesca Tocca, like sospetti ad una star di Uomini e Donne. Chi è Dopo la fine della storia con Francesca Tocca, si parla di un possibile legame con un giovane ex volto di Uomini e Donne, e i fan osservano ogni mossa sui social.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Un periodo di grandi cambiamenti per Raimondo Todaro, che negli ultimi mesi ha visto la sua vita privata finire spesso sotto i riflettori. Dopo l’ennesima e definitiva rottura con Francesca Tocca, con cui aveva condiviso una lunga storia fatta di alti e bassi, il ballerino sembra aver voltato pagina. E se negli ultimi tempi si era parlato di un riavvicinamento tra i due solo come genitori, ora l’attenzione del gossip si sposta altrove.

Raimondo Todaro, niente ritorno di fiamma Francesca Tocca: like tattici all’ex di Uomini e Donne

Al centro delle indiscrezioni c’è Gaia Gigli, conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne nell’edizione 2023/2024. La giovane aveva corteggiato Daniele Paudice, diventando alla fine la sua scelta. La loro storia, però, era durata poco, fermandosi dopo pochi mesi. Ora il suo nome torna a circolare con insistenza, questa volta accostato a quello di Todaro. A far crescere i sospetti sono soprattutto i dettagli social. Negli ultimi giorni, infatti, i fan hanno notato una serie di like piuttosto frequenti che il ballerino ha messo ai post di Gaia. Uno in particolare, comparso sotto una foto accompagnata da una didascalia suggestiva, ha attirato l’attenzione e ha dato il via a nuove ipotesi. A riconferma di tutto ci sarebbe anche la risposta pubblicata da Deianira Marzano a chi le segnalava questo scambio di interazioni dicendole: "Ma Todaro si sente con la Gigli!", la risposta è stata secca e decisa: "Anche". Cosa avrà voluto dire l’esperta di gossip con quella precisazione? Che il ballerino si stia sentendo al momento "Anche" con altre donne? Non è dato sapere.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è Gaia Gigli e cosa ci aspetta

Oltre alla sua esperienza a Uomini e Donne, Gaia si è fatta notare per la sua personalità determinata e per la sua spigliata eleganza. La breve storia con Paudice le aveva dato grande visibilità, ma dopo la rottura aveva scelto di tornare alla sua quotidianità, pur restando molto seguita sui social. Proprio lì, oggi, potrebbe aver incrociato lo sguardo di Raimondo Todaro. Al momento nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni, lasciando che a parlare siano solo le voci e i dettagli raccolti dai fan più attenti. Tra chi è convinto che si tratti solo di simpatia virtuale e chi invece ipotizza una conoscenza reale appena iniziata, la curiosità cresce di giorno in giorno. Se davvero ci fosse qualcosa di più, sarebbe una novità importante nella vita sentimentale di Todaro, che dopo mesi turbolenti potrebbe aver ritrovato un po’ di tranquillità.

Potrebbe interessarti anche