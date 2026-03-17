Raimondo Todaro, cosa fa oggi: i rapporti con l'ex moglie Francesca Tocca e la lite con Maria De Filippi Dalla carriera nella danza alla separazione da Francesca Tocca, fino ai dissapori con Maria De Filippi: ecco cosa fa oggi Raimondo Todaro.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Raimondo Todaro è uno dei volti più conosciuti della danza italiana, protagonista per anni della televisione tra talent show e programmi di successo. Dietro la carriera brillante, però, si nasconde una vita personale fatta di momenti difficili, sfide importanti e scelte che hanno segnato il suo percorso. Negli ultimi anni il ballerino è tornato spesso al centro dell’attenzione tra questioni professionali, la fine del matrimonio con Francesca Tocca e alcuni presunti attriti con Maria De Filippi dopo l’esperienza ad Amici.

Raimondo Todaro oggi: carriera, malattia e il possibile ritorno in tv

Raimondo Todaro è stato per lungo tempo uno dei protagonisti della danza in televisione. Dopo anni di successi come maestro a Ballando con le Stelle, nel 2021 è entrato nel cast di Amici nel ruolo di professore di danza, esperienza che si è conclusa nel 2024 dopo tre stagioni. Secondo alcune indiscrezioni, alla base dell’addio ci sarebbero state divergenze professionali con Maria De Filippi. I rapporti, col tempo, si sarebbero raffreddati fino alla decisione di non rinnovare la sua presenza nel talent show.

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Nonostante questo, Todaro resta un nome molto richiesto nel mondo della danza e dello spettacolo. In passato si è parlato anche di un possibile ritorno a Ballando con le Stelle, programma che lo ha reso celebre al grande pubblico. Negli ultimi anni il ballerino ha affrontato anche una battaglia molto più importante: quella contro la malattia. Nel 2020, dopo un intervento d’urgenza per appendicite complicata, gli sono stati diagnosticati due tumori maligni. Todaro ha continuato a lavorare anche durante quel periodo difficile, spiegando in seguito che proprio il lavoro lo ha aiutato a non pensare continuamente alla malattia. Dopo le operazioni e i controlli medici, il ballerino ha raccontato di aver ritrovato la forza per ripartire.

Il rapporto con Francesca Tocca e la separazione

Se la carriera ha attraversato momenti complessi, la vita privata di Raimondo Todaro non è stata da meno. La sua storia con la ballerina Francesca Tocca è stata per anni una delle più seguite nel mondo dello spettacolo. I due si sono sposati nel 2014 e hanno una figlia, Jasmine, nata nel 2013. Nel corso del tempo, però, la relazione ha vissuto diverse crisi. La prima separazione è arrivata nel 2019, periodo in cui la Tocca ha avuto una breve relazione con Valentin Dumitru, ex allievo di Amici.

Dopo quella fase difficile, la coppia aveva deciso di riprovarci e di dare una seconda possibilità al matrimonio. Tuttavia, nel gennaio 2025 è arrivata la decisione di separarsi nuovamente. Todaro ha parlato della fine della relazione con grande sincerità, spiegando di aver sempre dato tutto per la famiglia. Il suo rimpianto più grande riguarda proprio la figlia: per lui, il fatto che Jasmine non possa crescere con mamma e papà insieme rappresenta una delle ferite più dolorose. Nonostante la separazione, Todaro ha sottolineato di non avere rimorsi. Sia lui che Francesca, ha spiegato, hanno fatto tutto il possibile per salvare il rapporto. Oggi il ballerino guarda avanti con serenità, mantenendo comunque al centro della sua vita l’amore per la figlia e il rispetto per la sua ex moglie.

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