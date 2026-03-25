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Raimondo Todaro: “Un C'è Posta per te privato con Francesca Tocca”, svelato il gesto di Maria De Filippi

Durante la sua esperienza al GFVip, il ballerino ha raccontato come Maria abbia cercato di riportare il sereno tra lui e l’ex moglie Francesca Tocca.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Raimondo Todaro, dopo le esperienze a Ballando con le stelle e Amici di Maria De Filippi, ha debuttato da poco più di una settimana anche al Grande Fratello Vip. Una nuova avventura che sta permettendo a Todaro di farsi conoscere ancora meglio sia dal pubblico che dagli altri inquilini in Casa. Proprio nelle ultime ore, parlando con il gieffino Renato Biancardi, Raimondo ha raccontato un aneddoto su Maria De Filippi relativo alla prima crisi che il ballerino ha avuto con l’ex moglie Francesca Tocca. Un momento nel quale Maria avrebbe tirato fuori tutte le sue carte, o meglio tutte le sue ‘buste’, per tentare di riportare la pace: ecco cosa ha rivelato.

Raimondo Todaro: "Maria De Filippi mi ha fatto un C’è posta per te privato"

Raimondo Todaro, ballerino e concorrente del Grande Fratello Vip 2026, è stato legato alla ballerina Francesca Tocca per oltre 17 anni, dando alla luce la figlia Jasmine nel 2013 e convolando a nozze l’anno seguente. Il loro amore, però, nel tempo ha vissuto diversi alti e bassi e due forti crisi: una nel 2020, poi superata, e un’altra nel 2025 che ha poi portato la coppia a separarsi definitivamente. Nelle ultime ore, parlando con Renato Biancardi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, Raimondo ha raccontato un aneddoto riferito proprio alla prima crisi con l’ex moglie, e come Maria De Filippi abbia cercato di fargli fare pace.

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"Con me è stata fantastica prima che cominciassi a lavorare lì. Quando mi sono separato la prima volta con Francesca, lei mi ha invitato in ufficio per cercare di farci fare pace. Mi ha fatto un C’è Posta per te privato. E io ancora non lavoravo da lei", ha rivelato Raimondo Todaro. Insomma, pare proprio che Maria De Filippi, per deformazione professionale o per affetto nei confronti di Francesca, abbia cercato in tutti i modi di riportare la pace tra marito e moglie, ancor prima che Raimondo iniziasse a lavorare ad Amici. Un ‘C’è Posta per Te’ privato che certamente non tutti si possono permettere.

GFVip, Raimondo Todaro sulla separazione da Francesca Tocca: "Non ho rimorsi"

Continuando a parlare del suo matrimonio con Francesca Tocca, e della scelta di separarsi definitivamente nel 2025, Raimondo Todaro ha anche aggiunto: "Non ho rimorsi, so di aver fatto tutto il possibile". Un’affermazione molto diversa da quanto rivelato dall’ex moglie Francesca, che intervistata a Verissimo aveva palesemente detto di aver perso fiducia in Raimondo a causa di diversi episodi spiacevoli. Ad ogni modo, nel corso della sua esperienza al GFVip, avremo modo di sentire cos’altro Raimondo avrà da dire al riguardo.

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