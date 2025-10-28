Raimondo Todaro, bordata a Ballando con le Stelle dopo l’addio: cos’ha svelato su giuria ingiusta, Mariotto e Fialdini Ospite nel salotto de La Volta Buona, il ballerino ex Amici ha rifilato una stoccata da manuale a Selvaggia Lucarelli e colleghi. Difendendo a spada tratta Barbara D'Urso.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Nel salotto de La Volta Buona, un ex illustre di Ballando con le Stelle si è scagliato senza mezzi termini contro il programma di Milly Carlucci. Si tratta di Raimondo Todaro, chiamato in studio da Caterina Balivo a commentare l’edizione di quest’anno e, in particolare, l’atteggiamento della giuria nei confronti di Barbara D’Urso. La conduttrice ex Mediaset, infatti, è spesso nel mirino di Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e colleghi. E a quanto pare Todaro ha ben chiare le ragioni di questo comportamento. Come ha dimostrato rifilando una stoccata (da manuale) ai giurati del dance show. Ecco qui sotto tutti i dettagli della storia.

Raimondo Todaro, la stoccata inattesa a Ballando con le Stelle

La protagonista indiscussa di questa edizione di Ballando, nel bene e nel male, è la conduttrice Barbara D’Urso. E non solo per le qualità che sta dimostrando in pista – in coppia con l’ottimo Pasquale La Rocca – ma anche (e soprattutto) per la sua innata capacità di attirare le critiche della giuria. Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Fabio Canino non perdono infatti occasione per ‘punzecchiare’ la concorrente. Che è criticata in particolare per la sua (presunta) incapacità di lasciarsi andare, partecipando realmente allo spirito dello show.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Di questo tema si è discusso anche nel salotto de La Volta Buona, dove un ospite in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico. Raimondo Todaro, ex di Ballando e Amici, ha detto la sua sul comportamento dei giurati. E non le ha mandate certo a dire. "L’ha detto prima Mariotto non volendo", ha affermato il ballerino, "l’anno scorso lui odiava Giovanni Pernice, ma siccome Pernice è con Francesca Fialdini, che a loro piace, quest’anno è diventato bravo. La Rocca, che era il numero uno, ora è diventato un pippone perché balla con la D’Urso. Vanno puramente a simpatia!".

Le critiche di Todaro alla giuria di Ballando

Insomma, secondo Raimondo Todaro i giurati di Ballando non terrebbero conto degli aspetti tecnici, ma solo della simpatia o antipatia dei concorrenti. "Io ho vinto cinque volte perché non c’era ancora 50 giuria e 50 pubblico", ha concluso l’ex con un sorriso, "era solo pubblico, tiè!". Ecco spiegato, allora, l’accanimento di quest’anno contro Barbara D’Urso. Siccome la conduttrice non va a genio a chi dà i voti, finisce puntualmente sotto il fuoco incrociato della giura. E a farne le spese, purtroppo, è anche il suo incolpevole compagno di ballo, Pasquale La Rocca. O almeno questo è quello che sostiene Todaro.

Potrebbe interessarti anche