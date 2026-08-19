Raimondo Todaro ancora prof ad Amici? Spunta l'indiscrezione sulla cattedra di danza: c'entra anche Veronica Peparini
Deianira Marzano rilancia la segnalazione di una follower: Todaro potrebbe avere un annuncio da fare il 13 settembre. L'ipotesi del ritorno ad Amici prende forma
Il prossimo annuncio di Raimondo Todaro potrebbe riaccendere uno dei capitoli più discussi di Amici. A far circolare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, che ha condiviso la segnalazione di una follower secondo cui il ballerino avrebbe qualcosa da comunicare il prossimo 13 settembre. Nessuna conferma ufficiale, per ora, ma la coincidenza con l’avvicinarsi della nuova edizione del talent è sufficiente a far partire le ipotesi. Una, più delle altre, porta dritta alla cattedra di danza. Dopo l’uscita di scena di Veronica Peparini, si apre infatti un posto che potrebbe avere un volto tutt’altro che nuovo per il pubblico di Maria De Filippi. Todaro potrebbe tornare a Amici dopo aver lasciato il programma e dopo la recente esperienza al Grande Fratello Vip?
Raimondo Todaro torna ad Amici? La cattedra di danza è di nuovo nel mirino
Todaro conosce molto bene il meccanismo di Amici. Dal 2021 al 2023 è stato uno dei professori di danza, costruendo un rapporto piuttosto forte con gli allievi e diventando anche uno dei protagonisti delle dinamiche tra insegnanti. Il suo eventuale ritorno avrebbe quindi un significato preciso: riportare in studio un volto già associato alla storia recente del programma, ma con un bagaglio televisivo ancora più ampio. L’esperienza al Gf Vip, infatti, gli avrebbe permesso di mostrarsi al pubblico lontano dalla danza e dal ruolo di maestro. Per ora, però, è fondamentale distinguere l’indiscrezione dalla certezza. La segnalazione rilanciata da Deianira Marzano parla di un annuncio il 13 settembre, ma non specifica quale sarebbe l’oggetto della comunicazione. Il collegamento con Amici resta dunque un’ipotesi. Il possibile ritorno di Todaro si inserirebbe in una fase in cui il talent sembra chiamato a trovare un equilibrio nuovo. L’ultima edizione ha lasciato infatti diverse discussioni sul modo in cui il programma racconta gli allievi, sul peso crescente delle dinamiche tra professori e sulla sensazione, avvertita da una parte del pubblico, di un format che rischia di ripetersi.
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Amici guarda avanti, ma senza dimenticare cosa ha funzionato
La risposta non per forza deve essere una rivoluzione. Anzi, la strada potrebbe essere quella di rinnovare senza cancellare il passato: alleggerire ciò che è diventato prevedibile, riportare il talento al centro e, allo stesso tempo, recuperare quei volti e quelle dinamiche che in passato hanno dimostrato di funzionare. Todaro sarebbe una scelta perfettamente coerente in questo scenario. Un volto conosciuto, ma non abusato nelle ultime stagioni; un professionista della danza; e soprattutto un personaggio capace di generare confronto e discussione. Il 13 settembre, dunque, potrebbe essere una data da cerchiare. Se l’annuncio riguarderà davvero Amici, la domanda sarà una sola: Raimondo Todaro è pronto a riprendersi quella cattedra? Un altro scenario potrebbe riguardare la nuova edizione del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi. Il ballerino avrebbe tutte le carte in regola per essere impiegato in un ruolo collaterale, magari, coreografo per i balletti del nuovo cast. Staremo a vedere.
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