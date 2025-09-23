Rai vs Mediaset, scontro totale: Carlo Conti paga il prezzo della rivalità tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna Le due emittenti avrebbero messo da parte gli indugi, dopo settimane di scontri tra Affari Tuo e La Ruota della Fortuna. E il Biscione si prepara al colpaccio. Ecco i dettagli.

L’autunno della tv italiana si preannuncia infuocato. Rai e Mediaset, ormai in guerra aperta per lo scettro del pre-serale, sembrano aver messo da parte gli indugi, stracciando quel ‘patto silenzioso’ che aveva garantito una fragile tregua per arginare i rivali del Nove. E dopo la scelta vincente di Pier Silvio Berlusconi, che ha puntato in estate su La Ruota della Fortuna, pare che adesso il Biscione abbia intenzione di fare un secondo sgarro alla tv pubblica, mettendo nei guai il prossimo Sanremo guidato da Carlo Conti. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Rai vs Mediaset, scatta lo scontro totale

Oggi, a parlare in dettaglio della svolta nel duello Rai-Mediaset è il portale de L’Espresso. "È finita la tregua, durata anni, tra Rai e Mediaset", si legge sul sito del settimanale, "un patto di non belligeranza televisiva, ovviamente non scritto, ma molto sussurrato e praticato, che era stato sottoscritto per arginare l’ascesa del Nove". Il punto di non ritorno sarebbe stata la scelta di Pier Silvio di contrapporre La Ruota della Fortuna a De Martino. Scelta per altro vincente, che ha riacceso d’un tratto la tradizionale ‘guerra fredda’ dei dati Auditel, con percentuali che si rincorrono tra il gioco dei pacchi e il game show di Gerry Scotti.

Ma la partita è appena iniziata: voci di corridoio, infatti, parlano già di una nuova mossa clamorosa da parte del Biscione, che starebbe valutando una controprogrammazione inedita per l’inizio del prossimo anno, potenzialmente molto pericolosa per il conduttore Rai Carlo Conti.

L’ipotesi anti-Sanremo sul tavolo di Mediaset

"Mediaset starebbe lavorando per arginare, a fine febbraio, quello che sarà il ciclone sanremese", scrive ancora L’Espresso, "anche se, questa, è impresa assai complicata". Insomma, il retroscena svelato dal settimanale lascia intendere che il Festival di Sanremo – da sempre cavallo di battaglia Rai e termometro del successo dell’intera stagione – finirà quest’anno davvero sulla linea del fuoco tra le due aziende. Scalfire il dominio della kermesse sarà dura, ovviamente, ma il clima sembra diverso rispetto agli ultimi tentativi. E stavolta Pier Silvio potrebbe davvero mettere in difficoltà Carlo Conti e compagni.

Il rebus Striscia la Notizia

Nel frattempo, resta incerto il futuro di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che da settimane sembra in bilico nella riconferma. Tornare in onda a novembre con Striscia significherebbe rischiare di agevolare la volata di Affari Tuoi, regalando uno slot caldo alla concorrenza. Mentre lasciare al suo posto La Ruota della Fortuna, finora padrona degli ascolti, appare come una scelta molto più sensata.

