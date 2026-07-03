Rai, dietrofront su Via dei Matti N.0: dopo l’addio arriva il colpo di scena, Bollani torna nel 2027. Il motivo del ripensamento Dopo settimane di polemiche e l'annuncio dell'addio, la Rai cambia rotta: il programma di Bollani e Cenni tornerà nel 2027 con il formato storico. I dettagli.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Sembrava fatta: il programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni era praticamente dato per cancellato, con i due conduttori stessi ad annunciarlo in un video che aveva fatto il giro del web. Poi, a pochi minuti dall’apertura della presentazione dei palinsesti Rai, un comunicato congiunto ha ribaltato tutto. La Rai ha scelto di salvare Via dei Matti N.0, e di seguito, vi spieghiamo com’è andata.

Via dei Matti N° 0 tornerà nel 2027: il comunicato della Rai che ribalta tutto

Dopo settimane di indiscrezioni sulla sua cancellazione, Via dei Matti N° 0 tornerà in onda nel 2027. Ad annunciarlo è stata la Rai con un comunicato congiunto con Stefano Bollani e Valentina Cenni, diffuso poco prima della presentazione dei nuovi palinsesti. Nel comunicato di oggi, 3 luglio, Rai Cultura spiega che il ritorno del programma è frutto di un lavoro svolto insieme alla produzione "per dare al programma la forma e la collocazione più adatte, preservandone l’identità". La trasmissione manterrà il suo formato quotidiano. Il direttore di Rai Cultura, Fabrizio Zappi, ha spiegato: "Cercavamo, insieme alla produzione, la strada migliore per dare al programma lo spazio che merita, lavorando a diverse ipotesi, tra cui un nuovo programma di prima serata. Alla fine, si è preferito riportare Via dei Matti n. 0 alla sua collocazione abituale, fedele a sé stesso e nello spirito che il pubblico ha amato".

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Via dei Matti N° 0 confermato: le parole di Stefano Bollani e Valentina Cenni

Anche Bollani e Cenni hanno commentato la notizia: "In questi giorni abbiamo sentito l’abbraccio di un pubblico che ci accompagna da cinque anni: è la cosa più preziosa che ci portiamo dentro. Ringraziamo Rai Cultura e il suo direttore Fabrizio Zappi per aver continuato a credere in questo viaggio. La casa di Via dei Matti riapre le sue porte nel 2027, e non vediamo l’ora di ricominciare." Le loro parole smentiscono quanto avevano dichiarato nelle scorse settimane, quando, in un video pubblicato dopo le indiscrezioni sulla cancellazione del programma, avevano confermato che Via dei Matti N°0 non sarebbe tornato. Nel loro amarissimo sfogo, avevano affermato: "Ci sarebbe piaciuto darvi una buona notizia, che Via dei Matti sarebbe proseguito, ma non sarà così. Purtroppo non ci sarà una nuova stagione. Ringraziamo con tutto l’amore il pubblico che ci ha seguito con cura e attenzione davvero commovente."

Tra le ipotesi valutate c’era anche un progetto di quattro prime serate dal titolo provvisorio Le quattro stagioni, ma alla fine il programma tornerà.

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