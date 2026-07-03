Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Rai, dietrofront su Via dei Matti N.0: dopo l’addio arriva il colpo di scena, Bollani torna nel 2027. Il motivo del ripensamento

Dopo settimane di polemiche e l'annuncio dell'addio, la Rai cambia rotta: il programma di Bollani e Cenni tornerà nel 2027 con il formato storico. I dettagli.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Stefano Bollani
RaiPlay

Sembrava fatta: il programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni era praticamente dato per cancellato, con i due conduttori stessi ad annunciarlo in un video che aveva fatto il giro del web. Poi, a pochi minuti dall’apertura della presentazione dei palinsesti Rai, un comunicato congiunto ha ribaltato tutto. La Rai ha scelto di salvare Via dei Matti N.0, e di seguito, vi spieghiamo com’è andata.

Via dei Matti N° 0 tornerà nel 2027: il comunicato della Rai che ribalta tutto

Dopo settimane di indiscrezioni sulla sua cancellazione, Via dei Matti N° 0 tornerà in onda nel 2027. Ad annunciarlo è stata la Rai con un comunicato congiunto con Stefano Bollani e Valentina Cenni, diffuso poco prima della presentazione dei nuovi palinsesti. Nel comunicato di oggi, 3 luglio, Rai Cultura spiega che il ritorno del programma è frutto di un lavoro svolto insieme alla produzione "per dare al programma la forma e la collocazione più adatte, preservandone l’identità". La trasmissione manterrà il suo formato quotidiano. Il direttore di Rai Cultura, Fabrizio Zappi, ha spiegato: "Cercavamo, insieme alla produzione, la strada migliore per dare al programma lo spazio che merita, lavorando a diverse ipotesi, tra cui un nuovo programma di prima serata. Alla fine, si è preferito riportare Via dei Matti n. 0 alla sua collocazione abituale, fedele a sé stesso e nello spirito che il pubblico ha amato".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Via dei Matti N° 0 confermato: le parole di Stefano Bollani e Valentina Cenni

Anche Bollani e Cenni hanno commentato la notizia: "In questi giorni abbiamo sentito l’abbraccio di un pubblico che ci accompagna da cinque anni: è la cosa più preziosa che ci portiamo dentro. Ringraziamo Rai Cultura e il suo direttore Fabrizio Zappi per aver continuato a credere in questo viaggio. La casa di Via dei Matti riapre le sue porte nel 2027, e non vediamo l’ora di ricominciare." Le loro parole smentiscono quanto avevano dichiarato nelle scorse settimane, quando, in un video pubblicato dopo le indiscrezioni sulla cancellazione del programma, avevano confermato che Via dei Matti N°0 non sarebbe tornato. Nel loro amarissimo sfogo, avevano affermato: "Ci sarebbe piaciuto darvi una buona notizia, che Via dei Matti sarebbe proseguito, ma non sarà così. Purtroppo non ci sarà una nuova stagione. Ringraziamo con tutto l’amore il pubblico che ci ha seguito con cura e attenzione davvero commovente."

Tra le ipotesi valutate c’era anche un progetto di quattro prime serate dal titolo provvisorio Le quattro stagioni, ma alla fine il programma tornerà.

Potrebbe interessarti anche

Stefano Bollani

La Rai cancella Via dei Matti numero 0, la scelta (assurda) della terza rete che rinuncia al suo gioiello: la reazione di Stefano Bollani

Il programma di eccezionale valore culturale su Rai 3 non dovrebbe tornare per una s...
via dei matti n 0 cancellato

"Via dei Matti n° 0 cancellato dal palinsesto", l'assenza di Bollani e Valentina Cenni fa discutere. Il motivo dietro la scelta Rai

Stefano Bollani e Valentina Cenni potrebbero non essere rinnovati per una nuova stag...
via dei matti n 0 cancellato

Via dei Matti numero 0, Bollani e Cenni senza parole dopo la chiusura: "Ora serve equilibrio". La Rai sbotta: “Pensavamo a un ciclo in prima serata"

Dopo cinque stagioni si ferma Via dei Matti n.0. Bollani e Cenni parlano di una deci...
Enrico Ruggeri

La Rai cancella 'Gli Occhi del Musicista', lo sfogo di Enrico Ruggeri: “La trasmissione migliore dopo Blitz di Minà, nessuno farà niente”

Dopo Via dei matti numero zero, la Rai elimina dai nuovi palinsesti anche Gli occhi ...
Gianrico Carofiglio e Stefano Massini

La Rai cancella anche Massini e Carofiglio, ‘Telemeloni’ fa piazza pulita: bufera sui nuovi palinsesti

Dopo Via dei Matti numero 0, cancellato dai Rai 3, anche i due programmi culturali R...
Domenica In - Teo Mammucari

La Rai che verrà, tutti gli esclusi: da Mammucari a Strabioli, chi resta fuori

Con la presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti della stagione 2026/27 sempre pi...
Pino Strabioli

Rai, l’esodo continua, anche Pino Strabioli verso la cancellazione: “Niente invito ai palinsesti”, sfogo e retroscena

Mentre Rai Tre si avvia verso una rivoluzione totale, un altro volto storico rischia...
Alberto Matano e Geppi Cucciari

Palinsesti Rai, filtrano (già) le novità: Geppi Cucciari su Rai 1, Alberto Matano svolta, Salvo Sottile ‘cancella’ Milo Infante

A un giorno dalla presentazione dei palinsesti, ecco quali sono le principali previs...
Caterina Balivo ed Eleonora Daniele

La Rai che verrà, i palinsesti tra ritorni e novità: Balivo e Clerici in prima linea nel daytime, riappare Elettra Lamborghini

Mentre si avvicina la presentazione ufficiale dei palinsesti 2026-2027, emergono sem...

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe

Estate in quota

Sentieri panoramici, percorsi bike, spa e attività per famiglie

LEGGI

Personaggi

Valentina Cenni

Valentina Cenni
Mary Segneri

Mary Segneri
Stanotte a Roma - Alberto Angela

Alberto Angela
Nicole Minetti

Nicole Minetti

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963