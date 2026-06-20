Rai verso la nuova stagione, tra ritorni e novità: Balivo e Clerici in prima linea nel daytime, promossa Eleonora Daniele Mentre si avvicina la presentazione ufficiale dei palinsesti 2026-2027, emergono sempre più indiscrezioni sui programmi che continueranno ad accompagnare il pubblico anche dopo l'estate.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Con la stagione televisiva ormai agli sgoccioli e l’appuntamento con la presentazione dei nuovi palinsesti fissato per il 3 luglio ad Ancona, il quadro delle conferme Rai appare già piuttosto delineato. Tra anticipazioni, indiscrezioni e informazioni filtrate nelle ultime settimane, prende forma una stagione che sembra puntare soprattutto sulla continuità, senza però rinunciare a qualche novità destinata a rinnovare l’offerta delle diverse reti.

Le conferme del daytime Rai: da La Volta Buona a È Sempre Mezzogiorno

Nel daytime della rete ammiraglia dovrebbero continuare a occupare i rispettivi spazi alcuni dei programmi più riconoscibili del servizio pubblico. Tra questi figura La Volta Buona di Caterina Balivo, che dovrebbe mantenere il suo posto nel pomeriggio con una formula ormai consolidata, capace di alternare attualità, spettacolo e cronaca leggera.

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Confermata anche la presenza di È Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici, che negli anni ha costruito una comunità di telespettatori particolarmente fedele. Il programma continuerà a rappresentare uno dei punti fermi della fascia mattutina, mantenendo quella combinazione di cucina, intrattenimento e racconti dal territorio che ne ha decretato il successo. Anche sul fronte dell’informazione non sembrano esserci rivoluzioni. 1Mattina News e Unomattina dovrebbero infatti tornare regolarmente nella prossima stagione, proseguendo il lavoro svolto negli ultimi anni e garantendo ai telespettatori un appuntamento quotidiano con notizie, approfondimenti e collegamenti dal territorio.

I palinsesti Rai tra approfondimento e nuove proposte

Tra i ritorni più significativi spicca quello di Petrolio, storico programma di approfondimento che dovrebbe rientrare nei palinsesti dopo un periodo di assenza. Una scelta che confermerebbe la volontà della Rai di continuare a investire nei contenuti giornalistici e nelle grandi inchieste. Sempre su Rai 2 si starebbe lavorando a un nuovo talk show settimanale per il mercoledì sera, un esperimento che potrebbe rappresentare una delle principali novità dell’autunno e che andrebbe ad arricchire l’offerta di approfondimento della rete.

Rai 2 e Rai 3 puntano sulla continuità

Tra le conferme che sembrano ormai certe c’è anche Boss in Incognito, pronto a tornare con una nuova edizione. Lo stesso vale per Linea di Confine, che dovrebbe continuare il suo percorso dedicato all’attualità e alle inchieste.

Su Rai 3 dovrebbero invece essere nuovamente protagonisti Allegro Ma Non Troppo, Blu Notte Misteri Dimenticati e Splendida Cornice di Geppi Cucciari, programmi molto diversi tra loro ma accomunati dalla capacità di intercettare pubblici differenti e di offrire contenuti riconoscibili all’interno della programmazione della rete. Il nuovo programma di Vittorio Brumotti invece, Ultima Chiamata, e anche l’esperimento di Eleonora Daniele, che oltre a condurre Storie Italiane nel mattino di Rai 1, presenterà anche Le Cose Che Non Sai nel prime time di Rai 3. L’obiettivo sarebbe quello di proporre temi e argomenti poco conosciuti al grande pubblico attraverso un linguaggio divulgativo e accessibile.

I programmi che rischiano di fermarsi

Accanto alle conferme non mancano però le possibili uscite di scena. Tra i titoli che non figurerebbero nei nuovi palinsesti c’è Citofonare Rai Due, il cui futuro appare sempre più incerto dopo mesi di indiscrezioni e polemiche. Anche Via dei Matti n.0 sembrerebbe destinato a non tornare nella prossima stagione. Dopo cinque anni di presenza nel palinsesto, il programma potrebbe infatti concludere il proprio percorso, lasciando spazio a nuove proposte. In attesa dell’annuncio ufficiale della Rai, previsto per l’inizio di luglio, il quadro che emerge racconta una televisione che sceglie di consolidare molti dei suoi punti di forza. Le conferme sono numerose e riguardano alcuni dei titoli più apprezzati dal pubblico, mentre le novità sembrano essere state selezionate con cautela.

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