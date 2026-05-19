Rai, Un Medico in Famiglia verso il set: da Banfi a Brignano, l’ok delle star (e il rischio grandissimo)
Stando alle ultime indiscrezioni anche il ritorno della storica serie targata Publispei sarebbe al vaglio, ma il flop de I Cesaroni non è affatto incoraggiante
Sono passati ormai quasi dieci anni dall’ultimo episodio di Un Medico in Famiglia, ma il ritorno della storica serie Rai non è mai stato escluso. Lino Banfi ha già da tempo dato l’ok e, stando alle ultime indiscrezioni, ora più che mai un’undicesima stagione sarebbe a un passo. Il recente flop de I Cesaroni, tuttavia, è tutt’altro che incoraggiante. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.
Un Medico in Famiglia, la Rai al lavoro sul ritorno della serie
Correva il 24 novembre 2026 e in prima serata su Rai 1 andava in onda l’ultima puntata di Un Medico in Famiglia. In onda addirittura da fine anni Novanta, la storica serie Rai arrivava al capolinea con il cenone di Capodanno e la famiglia Martini riunita come ai vecchi tempi. Da allora di fatto non si è mai smesso di parlare di un eventuale ritorno, magari con una stagione conclusiva. Stando agli ultimi rumor si tratterebbe di uno scenario in atto, tutt’altro che lontano. "La stagione finale è ora in una fase di scrittura" riporta il settimanale Chi, aggiungendo: "La direzione di Rai Fiction, guidata da Maria Pia Ammirati, deciderà se concedere l’ok alla produzione solo dopo aver letto la sceneggiatura. C’è disponibilità e apertura ma il progetto deve essere convincente e rispettare le aspettative dei telespettatori".
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La disponibilità di Lino Banfi e l’incognita Cesaroni: il rischio flop
Se da un lato Lino Banfi ha già dato l’ok al ritorno di Un Medico in Famiglia (dicendo di averne parlato anche con sua figlia, con Lunetta Savino e anche con Enrico Brignano, che prese parte alle prime stagioni) raccontandosi a Libero Magazine, dall’altro non mancano i dubbi. Come riportato dal magazine Chi, la Rai deciderà solo in un secondo momento se procedere con la realizzazione di una stagione finale della serie targata Publispei, casa di produzione anche de I Cesaroni. E proprio il recente flop della settima stagione della fiction Mediaset (I Cesaroni – Il ritorno), potrebbe portare a qualche riflessione in più. Svanito l’effetto nostalgia da revival già alla prima puntata, infatti, gli ascolti tv della serie di Canale 5 con Claudio Amendola sono crollati (ieri è arrivato il record negativo) e il rischio di un secondo flop è dietro l’angolo.
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