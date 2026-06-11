Pasticcio Rai ai Mondiali 2026, la cerimonia tagliata scatena la bufera: “Imbarazzanti”. L'ammissione di Viale Mazzini La diretta della cerimonia inaugurale dei Mondiali 2026 si trasforma in un caso televisivo: il taglio improvviso dell’esibizione di Shakira per lasciare spazio al Tg1 scatena polemiche

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Pronti via e i Mondiali sulla Rai sono già al centro delle polemiche. La cerimonia inaugurale dallo stadio Azteca di Città del Messico, trasmessa in diretta sulla prima rete oggi – giovedì 11 giugno 2026 – è stata infatti segnata da una brusca interruzione nel momento di maggiore attesa dello spettacolo: l’esibizione di Shakira insieme a Burna Boy con il brano ufficiale "Dai Dai".

Mentre milioni di spettatori italiani seguivano trasmesso in retta mondiale, la rete ammiraglia ha tranciato di netto il collegamento per lasciare spazio all’edizione delle 20 del Tg1, anticipando di fatto il passaggio al telegiornale e tagliando la diretta proprio sul finale della performance. A rendere ancora più evidente il disservizio, secondo quanto segnalato dal pubblico, anche problemi di qualità audio e video durante i primi minuti della trasmissione.

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La scelta ha immediatamente scatenato una forte ondata di proteste sui social, alimentata anche dal fatto che, all’interno del Tg1 stesso, è stato poi trasmesso un servizio sulla cerimonia che molti spettatori non avevano potuto vedere integralmente. In serata la Rai è intervenuta con una nota ufficiale, parlando di un errore nella gestione del "timing finale" e richiamando i vincoli tecnici della diretta.

Mondiali 2026, la Rai taglia Shakira: pasticcio durante la cerimonia inaugurale

Durante lo show di inagurazione dei Mondiali 2026, il momento più discusso arriva durante il segmento centrale dello spettacolo, quando sul palco dello stadio Azteca sale Shakira, attesissima protagonista musicale della cerimonia. L’artista colombiana, già simbolo di precedenti edizioni dei Mondiali, stava eseguendo Dai Dai, il brano ufficiale della competizione insieme a Burna Boy, in un’esibizione costruita come uno dei punti più spettacolari dell’intero evento.

Proprio in questa fase, la regia italiana interrompe improvvisamente la diretta per passare allo studio del Tg1 delle 20. Un taglio netto, senza avvisi, avvenuto a pochi secondi dalla conclusione della performance, che ha lasciato molti telespettatori senza il finale dello show.

La decisione è stata immediatamente contestata, anche perché ha coinciso con una gestione complessiva della diretta già considerata problematica da parte del pubblico, tra audio giudicato non sempre nitido e immagini ritenute inferiori rispetto allo standard atteso per un evento globale.

La scuse della Rai: "Errore nella gestione del timing"

Nel corso della serata, come riporta AdnKronos, la Rai ha diffuso una spiegazione ufficiale parlando di un "errore nella gestione del timing finale" legato al passaggio obbligato con il telegiornale e ai vincoli della programmazione. L’azienda ha espresso rammarico per l’accaduto, pur ribadendo che la copertura dell’evento è stata svolta nel rispetto delle indicazioni organizzative. Ecco il testo integrale:

"In merito all’interruzione della cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio, si precisa Iche la Rai ha operato nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli editoriali e tecnici stabiliti dalla Fifa per la gestione dell’evento. La programmazione della diretta era regolata da una tempistica rigorosa, condivisa con l’organizzazione internazionale, che prevedeva passaggi obbligati tra i diversi momenti della trasmissione. L’interruzione 1 minuto prima della conclusione della performance musicale di Shakira è da attribuire a una valutazione operativa legata al rispetto della scaletta e al passaggio di linea al TG1. Si è trattato di un errore nella gestione del timing finale, per il quale Rai esprime rammarico verso il pubblico. Resta confermato che tutte le altre fasi della copertura sono state realizzate in coerenza con le indicazioni ricevute e con gli standard editoriali del servizio pubblico. La Rai ribadisce il proprio impegno a garantire una copertura sempre più attenta e puntuale dei grandi eventi internazionali".

Le reazioni social e la rabbia dei telespettatori

Le scuse della Rai non sono bastate a placare le proteste del pubblico. Nel giro di pochi minuti, i social sono stati invasi da commenti di protesta, tra indignazione, ironia e accuse dirette alla Rai. Tra i messaggi più duri circolati online: "Rai chiedete scusa a Shakira vergogna lasciate fare a chi sa fare queste cose…… Per mandare poi il tg 1 del c….. Fosse stata straordinaria ma forse neanche", oppure: "Però dai, non siamo ingrati: perlomeno sono stati così generosi da farci vedere ben tre secondi di Shakira nel servizio del TG", e ancora: "Bella organizzazione, mandano il TG durante esibizione di Shakira e a quanto pare mi sono perso anche Tyla"

Altri commenti hanno insistito sul valore simbolico dell’interruzione: «Pensa essere la Rai ed interrompere di botto l’esibizione dell’unica artista degna di nota, ovvero SHAKIRA, per dare notizie al tg1 sul governo".

E ancora: «Ma poi dico proprio quando canta Shakira con l’inno ufficiale??? Non ho parole… Sono d’accordo con chi ha già detto che siamo arrivati a un punto in cui se puoi paghi, se no te la puoi prendere in quel posto! Lo schifo proprio!", "Rai, una scusa in più per non guardare i Mondiali: imbarazzanti!", "Abbiamo capito…c’è un enorme problema in Rai con i grandi eventi. Dopo la cerimonia delle olimpiadi invernali e il grande flop, adesso si sta facendo anche peggio. Pessimo audio, video, scelta dei giornalisti in studio e blocco per il tg. Tutto da cancellare ahimè". Tra le reazioni più condivise anche: "C’è shakira stava neanche a metà canzone e quelli della rai se ne va in pubblicità se lo faranno durante l’halftime show dei bangtan mi strappo i capelli» e «la Rai, sostanzialmente, stava mandando in onda la cerimonia dei mondiali con Shakira che cantava (peraltro qualità audio e video pessimi) e poi, di punto in bianco, ecco il lancio del TG1. Ma stiamo scherzando?".

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