La Rai che verrà, svelate le nuove fiction: Claudia Gerini soffia il posto a Sabrina Ferilli, Marco Bocci star internazionale Trapelano le prime informazioni sulle nuove produzioni di punta di Viale Mazzini. E a quanto pare la protagonista di 'Gloria' verrà sostituita in corsa. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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La Rai che verrà mescola volti familiari della fiction italiana e progetti internazionali ad alto budget. Le anticipazioni arrivano dall’account Cinguetterai su X, che ha segnalato due novità significative: da un lato l’arrivo di La Pietra dell’Imperatore (The Emperor’s Stone), nuova miniserie di avventura co‑prodotta con partner europei – tra i protagonisti Marco Bocci – dall’altro il cambio di protagonista in "Lucciole per lanterne", dove Claudia Gerini dovrebbe prendere il posto inizialmente annunciato di Sabrina Ferilli. Ecco tutti i dettagli qui sotto.

La Rai che verrà, La Pietra dell’Imperatore e un Bocci in ‘formato’ internazionale

Dopo Il Conte di Montecristo e Sandokan, la Rai prosegue la linea delle grandi coproduzioni internazionali con La Pietra dell’Imperatore, descritta come un connubio tra Pirati dei Caraibi e Il Codice Da Vinci. Al centro della storia c’è Théo Levasseur, moderno cacciatore di tesori che trova il diario di un suo antenato, il pirata francese Olivier "La Buse" Levasseur. Da quel momento, insieme alla moglie, al figlio e alla figlia, si imbarcherà in una ricerca epica della leggendaria Pietra dell’Imperatore, cercando di arrivare al tesoro prima che cada nelle mani sbagliate.

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La serie viene presentata come una storia per famiglie e il protagonista annunciato è Colin Morgan, volto noto delle serie britanniche Doctor Who e Merlin, qui impegnato in un ruolo da eroe d’azione dentro una produzione europea di ampio respiro. Nel cast figura poi Marco Bocci, nel ruolo di Alberto Lombardo, che entra così in un progetto internazionale dopo anni da protagonista di fiction e cinema.

Le riprese sono ambientate tra la Sicilia (Palermo e San Vito Lo Capo), Roma e la Bretagna, con sei episodi da un’ora ciascuno e una troupe mista italiana e straniera. E l’idea è quella di coniugare paesaggi mediterranei e scenari atlantici in un’avventura che guarda tanto al pubblico domestico quanto a quello globale, sfruttando la forza dei marchi Rai e dei partner europei.

Lucciole per lanterne: Claudia Gerini al posto di Sabrina Ferilli

Sul fronte delle fiction più tradizionali di Rai 1, invece, Cinguetterai segnala un cambio di volto importante e inatteso. Il regista Ammirati aveva infatti annunciato Sabrina Ferilli come protagonista di una nuova serie intitolata Lucciole per lanterne, ma secondo le ultime indiscrezioni il ruolo sarebbe stato affidato a un’altra attrice romana: Claudia Gerini.

Il progetto dovrebbe inserirsi nel solco delle grandi fiction femminili della Rai, costruite attorno a personaggi di donne forti, spesso alle prese con famiglie complesse, contesti sociali in trasformazione o vicende personali segnate da segreti e voglia di riscatto. Ferilli, reduce dal successo di Gloria, era stata indicata come nuovo volto di questa storia, ma il cambio in corsa con Gerini suggerisce forse una diversa sfumatura interpretativa, senza modificare tuttavia l’impianto di una serie pensata come titolo di punta del palinsesto generalista.

Nel complesso, le due novità segnalate da Cinguetterai restituiscono l’immagine di una Rai che, per il 2026‑2027, punta contemporaneamente su grandi coproduzioni d’avventura e su serie italiane dalla forte matrice identitaria. Cercando di bilanciare la vocazione internazionale con quella più domestica e seriale del proprio pubblico di prima serata.

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