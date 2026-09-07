Rai, scatta la rivoluzione autunnale: La vita in diretta, La Volta buona (e la star più attesa). Chi torna in onda oggi 7 settembre
Dopo la pausa estiva, Rai 1 ritrova gran parte dei suoi appuntamenti più attesi: da Uno Mattina a La Vita in Diretta, passando per È sempre mezzogiorno e Il Paradiso delle Signore.
Dopo la parentesi estiva, la programmazione di Rai si prepara a cambiare nuovamente ritmo. Oggi, lunedì 7 settembre segna infatti il ritorno di numerosi appuntamenti che accompagneranno il pubblico per tutta la nuova stagione televisiva, con una serie di trasmissioni pronte a riprendere il loro posto nel daytime della rete. Una vera e propria ripartenza che coinvolge soprattutto la fascia mattutina e pomeridiana, mentre alcuni programmi continueranno ancora per qualche settimana con la formula estiva.
La giornata di Rai 1 torna alla normalità: da Uno Mattina a La Volta Buona
Il primo grande cambiamento riguarda le ore del mattino, dove il palinsesto autunnale torna a prendere il posto della programmazione estiva. Da oggi ricomincia Uno Mattina, seguito da Storie Italiane, con il ritorno degli appuntamenti che hanno caratterizzato la stagione televisiva precedente.
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A seguire torna anche il culti di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno, che riporta nel daytime di Rai 1 il consueto appuntamento dedicato alla cucina e all’intrattenimento. La fascia di metà giornata ritrova così uno dei suoi programmi più riconoscibili, dopo la pausa estiva, mentre nel pomeriggio sarà la volta di La volta buona ancora con Caterina Balivo, pronta a riprendere la sua collocazione all’interno della programmazione quotidiana.
Tra i ritorni più attesi del nuovo palinsesto c’è anche quello de Il Paradiso delle Signore. La soap torna infatti a occupare il suo spazio abituale nel pomeriggio di Rai 1, riportando sul piccolo schermo le vicende ambientate nel grande magazzino milanese che da anni rappresenta uno degli appuntamenti fissi della rete.
Nel pomeriggio torna La Vita in Diretta
Il cambio di stagione coinvolge anche uno degli appuntamenti più importanti del pomeriggio. Dopo la parentesi estiva affidata a Manuela Moreno, da oggi torna infatti Alberto Matano alla guida de La Vita in Diretta. Il programma riprende così il suo consueto spazio, tornando a raccontare l’attualità e i principali fatti della giornata attraverso collegamenti, ospiti e approfondimenti. Il suo ritorno rappresenta uno dei segnali più evidenti dello switch tra il palinsesto estivo e quello autunnale, con Rai 1 che recupera progressivamente la struttura abituale del daytime.
Reazione a Catena resta ancora in onda e Affari Tuoi ha già ingranato
Non tutto, però, cambia con l’arrivo del nuovo palinsesto. Una delle eccezioni riguarda il quiz della fascia preserale: Pino Insegno continuerà infatti a condurre Reazione a Catena. Il programma non verrà sostituito immediatamente da L’Eredità, come inizialmente si potrebbe pensare guardando al passaggio alla stagione autunnale. Il quiz dovrebbe infatti rimanere in onda ancora per almeno un mese, con il cambio previsto indicativamente verso la metà di ottobre.
Il grande ritorno della stagione, almeno sul fronte della prima serata e dell’access prime time, è naturalmente quello di Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi. In questo caso, però, bisogna fare una precisazione: il programma ha già riaperto i battenti domenica 6 settembre, anticipando di fatto il grande cambio di stagione che entra nel vivo proprio oggi.
Rai 1, come cambia la programmazione: il nuovo palinsesto
- 06:30 – TG1
- 08:30 – Che tempo fa
- 08:35 – UnoMattina
- 09:50 – Storie italiane
- 11:55 – È sempre mezzogiorno
- 13:30 – TG1
- 14:05 – La volta buona
- 16:00 – Il Paradiso delle Signore – Daily
- 16:45 – TG1
- 16:55 – Vita in diretta
- 18:40 – Reazione a catena
- 20:00 – TELEGIORNALE
- 20:30 – Affari tuoi
- 21:30 – Il giovane Montalbano
- 23:35 – Cose nostre – Incontri proibiti
- 23:55 – TG1 Sera
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