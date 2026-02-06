Rai, straordinari estivi per Matano e Balivo e De Martino in bilico con Affari Tuoi: il nuovo calendario
Per alcuni amatissimi conduttori Rai le vacanze estive si allontanano, con i loro programmi di punta destinati quest’anno a durare un po' di più.
Negli anni, le principali reti televisive ci hanno abituati alla chiusura estiva dei programmi di punta a partire da fine maggio o inizio giugno, generalmente rimpiazzati solo per il periodo da versioni estive o show pensati proprio per i mesi più caldi. Per quest’anno, la Rai sembrerebbe avere invece altri programmi: in ballo vi sarebbe l’idea di prolungare quelli che ad oggi sono gli show più amati del daytime. Ecco allora che alcuni conduttori dovranno attendere più a lungo per andare in vacanza: scopriamo di più.
Rai, straordinari estivi per Caterina Balivo e Alberto Matano
Secondo le ultime indiscrezioni fornite da Affari Italiani, la rete ammiraglia starebbe valutando la possibilità di prolungare i propri programmi di punta e andare ben oltre il consueto periodo di chiusura, che generalmente si aggira tra fine maggio e inizio giugno. Partendo dal palinsesto mattutino, a proseguire la corsa anche a inizio estate potrebbero essere Unomattina, condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, e Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele. Due programmi dagli ottimi risultati che, proseguendo almeno fino alla fine di giugno, potrebbero portare concreti vantaggi alla rete.
Passando invece alla programmazione del pomeriggio, sarebbe previsto un prolungamento fino alla fine del mese di giugno anche per La Volta Buona di Caterina Balivo e La Vita in Diretta di Alberto Matano, altri due programmi di punta che ogni giorno attirano una grande fetta di pubblico. La consueta chiusura di maggio riguarderà invece altri programmi come Domenica in di Mara Venier, È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, Bar Centrale con Elisa Isoardi e Ciao maschio di Nunzia De Girolamo.
Rai estate, De Martino in bilico con Affari Tuoi
Su questo argomento rimangono invece dei dubbi su ciò che accadrà ad Affari Tuoi con Stefano De Martino. L’anno scorso il game show dell’access prime time di Rai 1 ha allungato la sua messa in onda fino alla fine di giugno per poi essere rimpiazzato da Techeteche, che tuttavia non ha registrato risultati particolarmente entusiasmanti.
Proprio per questo motivo la Rai sarebbe decisa a non ripetere lo stesso errore, mandando in ferie Affari Tuoi e Stefano De Martino un po’ prima per proporre al pubblico un nuovo game show estivo. A tal proposito la Rai sarebbe già in contatto con case di produzione esterne chiamate a proporre i numeri zero di due o tre format differenti, tra i quali verrà poi scelto dai vertici il nuovo game show da proporre al pubblico estivo.
