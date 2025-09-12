Allarme Rai, Ranucci ‘scappa’ verso La7: l’incontro, la data dell’addio e che fine fa Report Il conduttore potrebbe presto lasciare la rete ammiraglia per approdare in nuovi lidi con un progetto previsto per la stagione 2026/2027: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Le incomprensioni e i problemi tra la Rai e Sigfrido Ranucci vanno avanti ormai da molto tempo, e le possibilità che il conduttore possa lasciare la rete ammiraglia per la rete di Urbano Cairo si fanno sempre più concrete. Dopo le tante indiscrezioni emerse negli ultimi mesi, LaPresse ha fatto sapere che l’incontro tra il direttore di La7 e il conduttore di Report potrebbe avvenire proprio alla fine di questo mese. Ranucci lascerà definitivamente la Rai? E, soprattutto, cosa accadrà a Report? Scopriamo i più.

Sigfrido Ranucci verso La7: le indiscrezioni sull’incontro

Sigfrido Ranucci e la Rai non sono mai riusciti a trovare una vera e propria sintonia, e questo ha dato luogo soprattutto negli ultimi mesi a molteplici incomprensioni e tensioni tra il conduttore e i vertici. Al contempo, il direttore di La7, Urbano Cairo, ha invece manifestato più volte una certa ammirazione nei confronti del conduttore, tanto da arrivare a corteggiarlo per un eventuale passaggio alla sua rete.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ebbene, da quanto riporta LaPresse, l’incontro ufficiale tra Cairo e Ranucci potrebbe avvenire proprio alla fine di settembre, e l’ipotesi che Ranucci possa davvero dire addio alla Rai si fa sempre più concreta. Sempre secondo le ultime indiscrezioni, il passaggio del conduttore tra le due reti non sarebbe però previsto prima della stagione televisiva 2026/2027. Secondo Dagospia, in aggiunta, per Ranucci sarebbe già previsto a La7 "un prima serata di lunedì e seconde serate con ‘report-lab’, coinvolgendo sito, social e l’editrice solferino".

Ranucci, addio alla Rai: che fine fa Report

Con la possibilità concreta di un passaggio di Sigfrido Ranucci a La7, sono in molti a chiedersi cosa accadrà al suo storico programma Report. In linea di massima, la presenza del conduttore a La7 potrebbe portare la rete a decidere di dare vita a un programma effettivamente molto simile a Report, se non addirittura identico, tuttavia è fondamentale sottolineare che, essendo Report un marchio di proprietà della Rai, un eventuale programma su La7, per quanto simile nel format, dovrebbe necessariamente cambiare nome. In altre parole, se il passaggio dovesse concretizzarsi, la testata Report rimarrebbe comunque alla Rai e Ranucci dovrebbe ripartire a La7 con un altro programma.

Nulla di impossibile o che non sia già stato visto in passato: basti pensare, ad esempio, al programma Soliti Ignoti di Rai 1 che Amadeus ha deciso di portare anche sul canale Nove con il nome Chissà chi è? essendo il primo di proprietà esclusiva della rete ammiraglia. Detto questo, non rimane quindi che attendere ulteriori conferme e il fatidico incontro tra Ranucci e Cairo previsto per la fine del mese.

Potrebbe interessarti anche