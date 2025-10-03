Rai, lo sciopero stravolge i palinsesti. Chi si è fermato e perché il web si ribella: “Inaudito” Tanti giornalisti e conduttori hanno scelto di aderire allo sciopero di oggi in solidarietà alla Flotilla per Gaza fermata da Israele: i programmi saltati

L’Italia è in sciopero in segno di protesta contro l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte dell’esercito israeliano e anche in televisione, ovviamente, non sono mancate la manifestazioni di dissenso, con conseguenti variazioni di palinsesto. In Rai, in particolare, oggi venerdì 3 ottobre 2025 si sono registrati numerosi cambi di programmazione che hanno scosso l’intera giornata della tv di Stato tra le polemiche. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Rai, sciopero generale per la Flotilla: palinsesto stravolto

Si è fermata a meno di 70 miglia dalla costa della città di Gaza la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, diretta in Palestina per portare tonnellate di cibo e aiuti ma fermata dall’esercito israeliano. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo: l’Italia non è rimasta a guardare e, anzi, i sindacati hanno subito indetto un nuovo sciopero per protestare contro l’abbordaggio illegittimo e contro l’intero genocidio che da mesi si consuma in Medio Oriente. Anche in televisione – come detto – non sono mancate le adesioni e gli stravolgimenti del palinsesto.

Le prime variazioni sono arrivate già in mattinata, con Tiberio Timperi e Maria Soave che su Rai 1 hanno condotto Unomattina News per pochi minuti e solo per informare i telespettatori dello sciopero generale di oggi venerdì 3 ottobre 2025 ("Oggi non andiamo in onda a causa dello sciopero nazionale indetto per solidarietà per l’assalto alla Global Flottilla"). Su Rai 3 non sono andate in onda alcune rubriche del Tg3 come Buongiorno Italia e Buongiorno Regione, e lo stesso telegiornale ha saltato l’edizione delle ore 12, il Fuori TG e varie edizioni regionali. Anche su Rai 2 non sono mancate le mobilitazioni, con il mancato appuntamento di TG Sport Giorno alle 11:05 e soprattutto la puntata di Ore 14 saltata nel pomeriggio. Proprio come Timperi e Soave, infatti, Milo Infante ha deciso di aderire allo sciopero e non è andato in onda al timone del suo talk show.

Chi non si è fermato e la protesta dei social

Per quanto riguarda Rai 1, dopo Unomattino News non si sono verificate nuove variazioni. Caterina Balivo non ha rinunciato alla sua puntata de La volta buona nel daytime e, nonostante circolassero molti dubbi, anche Alberto Matano è tornato alla guida de La Vita in Diretta nel consueto slot del pomeriggio. Secondo alcune voci anche la seconda puntata di Tale e quale show sarebbe stata ‘a rischio’, ma pare proprio che Carlo Conti sarà regolamente in onda in prima serata. Sui social – come anticipato – non sono mancate le proteste, tra chi si è scagliato contro gli scioperanti non comprendendo il loro intento ("Poi un giorno qualcuno mi spiegherà cosa si otteniene con questi scioperi,oltre a far girare i maroni ai telespettatori") e chi invece si è lamentato della confusione generale e delle mancate comunicazioni da parte dei programmi ("Ma è normale che Ore 14 non vada in onda e sul canale non ci sia nessuna informazione sul perché? Inaudito" o ancora "Ok lo sciopero, ma solo per Ore 14? Poi Diaco puntuale?").

