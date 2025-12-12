Rai, lo sciopero CGIL rivoluziona il palinsesto: Affari Tuoi, Matano, Balivo, i programmi cancellati e chi va in onda
Con lo sciopero generale di oggi venerdì 12 dicembre 2025 anche la programmazione della tv di Stato deve fare fronte a delle modifiche: tutti i dettagli
Venerdì di trambusto anche in casa Rai. Lo sciopero generale indetto dalla CGIL oggi venerdì 12 dicembre 2025, infatti, sta avendo un enorme impatto sul Paese, dalle fabbriche alla scuola fino alla sanità e i trasporti, ma anche nel mondo della televisione. La giornata di sciopero ha infatti rivoluzionato il palinsesto, costringendo la Rai a correre ai ripari per fare fronte a tutte le modiche della programmazione. Da Ore 14 a La Volta Buona fino alla radio e l’access prime time di Stefano De Martino; scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
Sciopero CGIL in Rai, palinsesto stravolto: tutta la nuova programmazione
Lo sciopero generale CGIL di oggi venerdì 12 dicembre 2025 con cortei di protesta in tutta Italia sta portando a varie disagi, soprattutto nel mondo dei trasporti dove tutto sembra bloccato fino alla fine dell’agitazione. Lo sciopero – come anticipato – sta avendo delle ripercussioni anche in tv e soprattutto in Rai. La mattinata della tv di Stato è filata ‘liscia’ senza cancellazioni dell’ultimo momento, con Eleonora Daniele che è tornata regolarmente al timone di Storie Italiane per poi passare la linea ad Antonella Clerici ed È sempre mezzogiorno (che recentemente ha festeggiato l’inclusione della cucina italiana nel patrimonio immateriale Unesco). Alle 14 anche Caterina Balivo ha condotto il consueto appuntamento del daytime pomeridiano con una nuova puntata de La Volta Buona. Nella stessa fascia oraria, tuttavia, sono iniziate le prime agitazioni, con Milo Infante che ha deciso di saltare l’appuntamento di Ore 14 (al suo posto il film Inganno dal passato) e Fiorello, che non è tornato alla guida de La Pennicanza su Radio 2 lasciando spazio a un best of di questa stagione del programma.
Alberto Matano e Stefano De Martino: cosa succederà su Rai 1 e chi va in onda
Al momento, dunque, non dovrebbero esserci ulteriori stravolgimenti all’interno del palinsesto delle reti Rai. Alberto Matano dovrebbe condurre una nuova puntata de La Vita in Diretta per poi lasciare spazio a L’Eredità di Marco Liorni e infine ad Affari Tuoi di Stefano De Martino. I game show di punta di Rai 1 non dovrebbero infatti avere problemi dal momento che tutte le puntate sono registrate e non vanno in onda in diretta.
