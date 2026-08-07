Milo Infante, la Rai sceglie il ‘rivale’ (a sorpresa): tocca a Federico Ruffo con Mi manda Rai Tre. Perché potrebbe stupire Viale Mazzini avrebbe deciso di contrapporre a Verità Nascoste, in onda il martedì su Rete 4, lo show d'inchiesta finora relegato al daytime. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Prosegue in Rai la sfida decisa al ‘fuoriuscito’ Milo Infante, ex volto di Ore 14 adesso impegnatissimo in Mediaset con più di un programma cucito su misura. Come riporta Davide Maggio, Viale Mazzini avrebbe puntato su un ‘cavallo’ insolito per contrastare il nuovo Verità Nascoste di Infante, in onda da settembre il martedì sera su Rete 4. Si tratterebbe di Mi manda Rai Tre, gioiello del daytime che a quanto pare debutterà in questa nuova stagione anche in prima serata. E il primo confronto sarebbe già fissato per l’8 settembre. Nella speranza che gli ottimi risultati del programma si trasferiscano anche sulla fascia serale. Ecco tutti i dettagli qui sotto.

Rai, la scelta di Mi manda Rai Tre per contrastare Milo Infante

Tra i programmi che Mediaset ha affidato a Milo Infante figura Verità Nascoste, nuovo contenitore che andrà in onda in prima serata su Rete 4, da martedì 1° settembre alle 21:30. All’ex Rai spetterà poi lo spin-off pomeridiano di Verità Nascoste – Il Diario, su Canale 5 dalle 16:45 del 24 agosto. E sempre a partire dal 24 agosto, dal lunedì al venerdì, l’appuntamento quotidiano con Ore 11 su Rete 4.

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Ed è in contrapposizione al primo show della lista, quello serale, che la Rai sembra ora intenzionata a mettere in campo un inedito (per quella fascia oraria) Mi manda Rai Tre. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, infatti, il programma d’inchiesta guidato da Federico Ruffo su Rai 3 inaugurerà la sua 36° edizione con due speciali in prime time. Il primo martedì 8, il secondo il 15 settembre, in opposizione entrambe le volte allo show dell’ex Infante. Per gli esperti del settore, la scelta appare quantomeno inattesa, anche se Mi manda Rai Tre era nato ai tempi proprio con una collocazione serale, dove era rimasto per 20 anni fino al 2011.

I pregi di Mi manda Rai Tre e la possibile sorpresa Ruffo

Da tempo, invece, il programma di Ruffo presidia con efficacia il daytime di Rai 3, e difatti nella nuova stagione 2026/2027 tornerà anche con la classica programmazione della mattina del fine settimana, sabato alle ore 8 e domenica alle 8:05 (a partire dal 26 settembre). Si aggiunge tuttavia un’occasione unica di brillare in due serate dal forte significato simbolico per la Rai, quando Milo Infante dovrà dimostrare parallelamente di valere il nuovo contratto con Mediaset, facendo rimpiangere se possibile Viale Mazzini di averlo lasciato andare.

Mi manda Rai Tre resta uno dei programmi d’inchiesta più soldi del panorama televisivo, devoto al cittadino, alle storie di ingiustizia e di disagio quotidiano che in pochi indagano con altrettanta passione e precisione. Come si è capito dalla parabola ascendente di Infante a Ore 14, l’ottimo lavoro viene sempre premiato dal pubblico. E avere una fetta di spettatori già fidelizzati, seppure in fascia mattutina, potrebbe garantire a Federico Ruffo quel trampolino verso ascolti importanti che la Rai si augura. E tanto meglio se questo avverrà a scapito dei ‘rivali’, ovviamente.

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