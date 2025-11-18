Beffa Rai, salta il ritorno di ‘Ok il prezzo è giusto’: Mediaset trova il rimpiazzo di Gerry Scotti Il ritorno sulla rete ammiraglia dello storico quiz sarebbe saltato all’improvviso, permettendo a Pier Silvio di pensare a un vero e proprio colpaccio.

Dopo mesi di ipotesi sul grande ritorno dello storico quiz ‘Ok, il prezzo è giusto’ su Rai 1, le ultime indiscrezioni sconvolgono improvvisamente le carte in tavola. Di recente, proprio la storica conduttrice Iva Zanicchi aveva rivelato a Belve il suo malcontento per non essere stata coinvolta nel ritorno di un programma condotto proprio da lei in passato, ed ora emerge la possibilità che il quiz possa non tornare proprio in Casa Rai, ma approdare in altri lidi: scopriamo di più.

‘Ok, il prezzo è giusto’: salta il ritorno su Rai 1

Il grande ritorno di ‘Ok, il prezzo è giusto’ su Rai 1 sembrava ormai cosa certa, tanto che il programma era già apparso nei listini di Rai Pubblicità con alcune voci che sostenevano la presenza di Flavio Insinna come nuovo conduttore. Ebbene, dalle ultime indiscrezioni pare che il progetto sia improvvisamente saltato. "Ok, il prezzo è giusto! non andrà in onda su Rai1… L’operazione è saltata dopo che il ritorno dello storico programma, prodotto da Fremantle, era stato annunciato sul sito di Rai Pubblicità, era stato commentato da Iva Zanicchi ed era stato scelto il nuovo conduttore (Flavio Insinna)", ha riportato il giornalista Giuseppe Candela sul portale Dagospia.

Lo storico quiz verso Mediaset? Pier Silvio pensa al colpaccio

Ma le notizie non finiscono qui, perché Giuseppe Candela ha affermato anche che "ora il titolo potrebbe far ritorno sulle reti Mediaset". In altre parole, lo storico quiz che doveva tornare sulla rete ammiraglia, potrebbe invece approdare nella programmazione della rete avversaria. Al momento si tratta di indiscrezioni non confermate, ma se questo progetto dovesse rivelarsi reale sarebbe senza dubbio un vero e proprio colpaccio per il buon Pier Silvio Berlusconi, che a quel punto potrebbe decidere di riportare alle redini del quiz proprio la sua storica conduttrice: Iva Zanicchi, la quale a Belve aveva detto senza mezzi termini: "Senza di me sarà un flop tremendo… Come può esistere senza di me?".

Dopo questa indiscrezione, il portale BubinoBlog ha iniziato a proporre qualche ipotesi sul ritorno del quiz a Mediaset affermando: "Chissà che Ok il prezzo è giusto in una staffetta con la Ruota della Fortuna possa diventare il nuovo access estivo di Canale 5…". Un’ipotesi che vedrebbe dunque lo storico quiz nell’access prime time dell’estate, subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna. Un’altra ipotesi vedrebbe invece Ok, il prezzo è giusto nella fascia oraria preserale. Per avere certezze non rimane che attendere.

