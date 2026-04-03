Rai, Sabrina Ferilli fioraia dopo il carcere: cos’è la nuova fiction Lucciole per lanterne
Dopo il successo in Mediaset con A Testa Alta (e il ‘ritorno’ in Rai con Gloria) l’attrice romana sarà in una nuova serie della tv di Stato: tutti i dettagli
Sabrina Ferilli si dedica alle fiction. Dopo i successi di A Testa Alta e Gloria, infatti, l’attrice romana si prepara a tornare in prima serata su Rai 1 con una nuova serie intitolata Lucciole per lanterne. Non si tratta tuttavia dell’unica novità in casa Rai. Scopriamo tutti i dettagli.
Sabrina Ferilli in una nuova fiction Rai: di cosa parla e l’altra grande novità in tv
Reduce dal successo di A Testa Alta su Canale 5, lo scorso mese Sabrina Ferilli è tornata in Rai con Gloria – Il ritorno, film sequel della serie del 2024 che ha deluso il pubblico di Rai 1 solo per la sua scarsa durata. Se al cinema le cose non stanno andando benissimo (visto il flop di Notte prime degli esami 3.0), insomma, l’attrice romana sembra averci preso gusto ed è già pronta per la prossima fiction. Stando a quanto rivelato dal profilo social di Cinguetterai, infatti, Sabrina Ferilli sarebbe già al lavoro e sarà protagonista di una nuova serie targata Rai Fiction e chiamata Lucciole per Lanterne. "Conclusa Gloria, per Sabrina Ferilli arriva una nuova serie tv su Rai 1: si intitola Lucciole Per Lanterne" si legge su X. L’attrice avrà un ruolo tutt’altro che scontato, mettendosi in gioco come una donna in cerca di riscatto e di una ‘nuova vita’: "È un family drama in cui Sabrina interpreta una donna che finisce in carcere per l’omicidio del marito. Scontata la pena, ricostruisce la sua vita come fiorista".
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Tra le novità in arrivo nel palinsesto della tv di Stato anche la nuova fiction La Portalettere, la storia della prima postina italiana tratta dal romanzo di Francesca Giannone, caso letterario italiano del 2023 e bestseller vincitore del Premio Bancarella.
La ‘libertà’ totale di Sabrina Ferilli: la nuova vita tra Rai e Mediaset
Sempre più presente nel mondo del piccolo schermo, Sabrina Ferilli sta diventando una garanzia in termini di ascolti tv e sia il pubblico che il privato hanno deciso di puntare su di lei. Tra gli impegni in Mediaset con il successo di A Testa Alta (ridimensionato solo dalla concorrenza di Luisa Ranieri con La Preside) e il ritorno nei panni di Gloria su Rai 1, infatti, l’attrice romana sembra avere totale libertà di muoversi tra il Biscione e la tv di Stato. Tra i ritorni più attesi in prima serata Rai c’è anche quelli di Raoul Bova e Serena Rossi.
Guida TV
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09 Aprile 2026
Ore 14Rai 2
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