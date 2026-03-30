Rai, rivoluzione estiva nel daytime: cosa succede (dopo Alberto Matano) Stando alle ultime indiscrezioni, lo spin-off estivo della Vita in diretta dovrebbe essere affidato a due nuovi conduttori. Ecco di chi si tratta e tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Mentre la stagione tv primaverile è entrata nel vivo, nei corridoi Rai già si lavora alla programmazione per la prossima estate. E a quanto pare per Estate in diretta, lo spin-off estivo di Vita in diretta di Alberto Matano, si preannuncia una vera e propria rivoluzione: fuori la squadra dello scorso anno, dentro due volti completamente nuovi. Vediamo qui sotto tutti i dettagli sul retroscena circolato nelle ultime ore.

Rai, la rivoluzione estiva dopo Alberto Matano

Lo scorso anno Estate in diretta era stato condotto da Gianluca Semprini e Greta Mauro, ma il programma non era riuscito a sfondare sul fronte degli ascolti, faticando a costruire un’identità forte e un pubblico fidelizzato nel pomeriggio feriale di Rai 1. Un risultato che evidentemente ha pesato sulle valutazioni interne Rai, spingendo la dirigenza a optare per un cambio radicale piuttosto che per aggiustamenti parziali.

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L’intenzione dei vertici, come confermano le indiscrezioni raccolte nelle ultime ore da Affaritaliani.it, sarebbe quella di dare al programma un’immagine totalmente nuova. Non una semplice sostituzione di volti e ruoli, quindi, ma un vero e proprio ‘reset’ che punta a ridefinire il posizionamento dello show nel palinsesto estivo.

I possibili scenari per Estate in diretta

Il dettaglio più interessante riguarda la provenienza dei nuovi (ipotetici) conduttori. Secondo quanto emerso recentemente, sarebbero in corso interlocuzioni tra il direttore dell’intrattenimento day time, Angelo Mellone, e il direttore del Tg1 Gianmarco Chiocci. La coppia che guiderà Estate in diretta 2026 dovrebbe essere infatti formata da un volto che arriverà dalla redazione del Tg 1, più un collega scelto dal daytime. Una decisione che punterebbe a coniugare l’autorevolezza giornalistica con la leggerezza dei programmi pomeridiani. Nella speranza di costruire una formula vincente per la stagione più calda dell’anno.

Tra i nomi che circolano, quello di Emma D’Aquino è emerso come uno dei più accreditati, ma al momento non è stata presa alcuna decisione ufficiale. Le trattative sono ancora in corso e, come spesso accade in questi casi, non sono da escludere sorprese dell’ultimo momento.

Il calendario estivo di Rai 1

Come al solito, la programmazione regolare di Rai 1 proseguirà oltre il consueto periodo di messa in onda: Unomattina, Storie italiane, La Volta Buona e La Vita in diretta si prolungheranno per tutto il mese di giugno, prima della pausa estiva di luglio e agosto. Da luglio, la rete cambierà pelle con una serie di appuntamenti confermati: torneranno Camper con Peppone e il suo spin-off In viaggio con Camper nella fascia del mezzogiorno, mentre nel pomeriggio feriale troverà spazio proprio Estate in diretta, con la nuova coppia di conduttori ancora da definire ufficialmente.

Per Alberto Matano, intanto, l’estate coinciderà con un meritato riposo dopo una stagione da record. Mentre il testimone estivo passa ad altri, con la pressione di dover fare meglio dell’edizione precedente. Un compito tutt’altro che semplice, soprattutto in una fascia oraria dove la concorrenza non manca davvero mai.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:30

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