Rai 1, domenica rivoluzionata con Stranamore e Il Gioco delle coppie: il retroscena che allarma Mara Venier. Perché Stando ad alcuni rumor la tv di Stato sarebbe interessata a riportare in tv due storici format Mediaset: come cambia il palinsesto del weekend

La Rai si rifugia nella nostalgia. A caccia di ‘novità’ per il palinsesto del weekend, infatti, la tv di Stato starebbe pensando di riportare in tv due storici format Mediaset. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da La Repubblica l’idea sarebbe quella di realizzare una nuova edizione di Stranamore (reality popolarissimo sul finire degli anni Novanta condotto da Alberto Castagna) e Il gioco delle coppie, game show salito alla ribalta sotto la guida di Marco Predolin negli anni Ottanta. Le due trasmissioni rivoluzionerebbero il palinsesto del weekend di Rai 1, mettendo in allarme anche Francesca Fialdini e Mara Venier. Analizziamo la situazione e scopriamo tutti i dettagli.

Stranamore torna in tv? L’idea Rai

Dopo il dietrofront su Ok, il prezzo è giusto! (di cui Mediaset ha riacquistato i diritti), la Rai ha deciso di riprovarci e di puntare su due format che hanno fatto la storia del Biscione lo scorso secolo. Stando ad alcuni rumor lanciati da La Repubblica, infatti, il direttore del daytime Angelo Mellone e i vertici di viale Mazzini avrebbero deciso di ‘ripescare’ un programma come Stranamore, celebre reality show condotto da Alberto Castagna e in voga negli anni Novanta. Basata su un format olandese, la trasmissione raccontava la riconciliazione di coppie in crisi raggiunte e aiutate dall’iconico camper. Si tratta ovviamente di una formula con più di trent’anni sulle spalle, che avrà bisogno di novità e aggiustamenti prima di sbarcare nel palinsesto del daytime pomeridiano della domenica.

Un altro storico programma Mediaset verso in ritorno sulla tv di Stato: Mara Venier trema

"L’altra idea sul tavolo è il revival di un altro titolo che ha fatto la storia di Mediaset. ovvero Il gioco delle coppie" si legge inoltre su Bubinoblog. Stando alle ultime indiscrezioni la Rai starebbe infatti pensando di riportare in tv anche Il gioco delle coppie (in onda dal 1985 al 1992 su tutte le reti Mediaset) e avrebbe già avviato i contatti con le società di produzione Banijay, Endemol e Fremantle. Al pari di Stranamore, il game show rappresenterebbe una novità destinata al palinsesto della domenica di Rai 1, che andrebbe dunque incontro a una mini-rivoluzione. A rischio, ovviamente, ci sarebbe due volti simbolo del weekend, vale a dire Francesca Fialdini e Mara Venier. Due programmi come Da noi… a ruota libera e Domenica In potrebbero infatti essere costretti a lasciare spazio a un revival a tinte Mediaset.

