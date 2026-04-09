Rai, l’Italia ripescata ai Mondiali è un affare d’oro: le cifre (faraoniche) in ballo, l'Iran e il cavillo che ci fa sperare
L’eventuale ripescaggio degli Azzurri alla Coppa del Mondo salverebbe la tv di Stato da un "buco" di oltre 70 milioni di euro: il quadro delle ipotesi
La minaccia degli Stati Uniti non si ferma e il destino dell’Iran è appeso a un filo. L’ultimatum lanciato da Donald Trump lascia il mondo col fiato sospeso e tra le conseguenze indubbiamente meno tragiche del conflitto potrebbero anche esserci ribaltoni calcistici. L’eventuale esclusione dell’Iran dai Mondiali 2026 potrebbe infatti spalancare le porte al ripescaggio dell’Italia; uno scenario che salverebbe la Rai dal ‘buco’ di oltre 70 milioni di euro (quasi) persi a causa dell’eliminazione degli Azzurri. Scopriamo tutti i dettagli.
L’Italia ai Mondiali 2026, il ripescaggio al posto dell’Iran: lo scenario e tutte le ipotesi
L’Iran è in balia della minaccia statunitense e il quadro geopolitico mondiale è a dir poco delicato e complicato. Ben più semplice è la situazione Mondiali 2026, che si terranno proprio negli Stati Uniti (insieme a Canada e Messico): l’Iran ha chiesto alla FIFA di spostare tutte le partite della squadra in programma negli USA in Messico, proprio per sfuggire alle tensioni extra-calcistiche. Se il presidente Gianni Infantino non dovesse accogliere la richiesta, la Nazionale iraniana probabilmente sarebbe costretta al ritiro. Cosa succederebbe a quel punto? Come stabilito dal regolamento della Coppa del Mondo, qualora una federazione dovesse ritirarsi (o venire esclusa) dalla competizione sarebbe proprio la FIFA a decidere l’eventuale squadra destinata a prenderne il posto. Lo slot dell’Iran non sarebbe quindi automaticamente degli Emirati Arabi Uniti (terzi classificati nel girone dell’Iran nelle qualificazioni), ma Infantino e soci potrebbero optare per la Nazionale più alta nel ranking, vale a dire l’Italia.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La situazione Rai e i costi della Coppa del Mondo
Seppure si tratti di uno scenario ancora lontano, l’eventuale ripescaggio dell’Italia farebbe sicuramente piacere non solo a milioni di italiani (delusi dopo la sconfitta con la Bosnia e la terza esclusione consecutiva dai Mondiali), ma anche ai vertici Rai. Il motivo? L’eliminazione degli Azzurri di Rino Gattuso è costata non poco alle casse della tv di Stato, che si era già assicurata i diritti su 35 partite della Coppa del Mondo per 120 milioni. Questa volta, però – memore delle esperienze precedenti – la Rai ha inserito una clausola per ‘salvarsi’ (seppure solo in parte) dalla cocente eliminazione dell’Italia. In caso di mancata partecipazione degli Azzurri, infatti, la quota si sarebbe abbassata a 70 milioni. Una cifra comunque considerevole, anche e soprattutto considerato che un Mondiale senza Italia (e giocato in fasce orarie proibitive per il nostro Paese per attirare sponsor) faticherebbe a rientrare tra incassi pubblicitari e non solo. Chissà se il ripescaggio dell’Italia può salvare viale Mazzini da questo ‘buco’ che rischia di assumere dimensioni senza precedenti.
Potrebbe interessarti anche
“Italia ripescata ai Mondiali”, la Rai pronta a festeggiare: l’ultima offerta dell’Iran e l’intrigo Trump-Infantino
Il possibile forfait dell’Iran riaccende le speranze azzurre e accende i riflettori ...
Rai, Italia-Bosnia è un disastro (costosissimo): la beffa milionaria dei diritti tv del Mondiale 2026
Un investimento da oltre cento milioni che potrebbe trasformarsi in un boomerang eco...
Italia-Bosnia, telecronaca Rai sotto accusa: “Lamenti e zero critiche” e il ‘taglio’ per Bruno Vespa
Polemiche e proteste sui social per alcuni commenti sull’arbitraggio da parte di Alb...
Guerra in Iran, Fariba Tehrani: “I bombardamenti sui civili non sono ciò che Donald Trump aveva promesso”. Parla la madre di Giulia Salemi
Dall’Italia la mamma di Giulia Salemi osserva quello che sta succedendo nel suo Paes...
Giorgia Meloni da Fedez: "Volete mandarmi a casa col referendum? Rischiate di..."
La premier ospite di Fedez e Mr. Marra chiarisce i punti del referendum e della poli...
La Rai che verrà (in estate): Fiorello show su Rai 1, Giletti fa gli straordinari e Sanremo canta anche ad agosto
Tra sport mondiale, grandi celebrazioni, musica dal vivo e nuovi esperimenti nell’ac...
Il Commissario Montalbano è infinito, la Rai (già) lo ripiazza in TV: 'nuove' puntate e polemiche
Viale Mazzini ha deciso di riprendere le repliche della fiction a pochissimi mesi da...
Jalisse, la rabbia per Sanremo non va via: “Siamo dei fantasmi”, lo sfogo sui Festival negati (e De Martino farà giustizia)
Il duo vincitore del Festival nel 1997 si è sfogato in un'intervista fiume, ripercor...