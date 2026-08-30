Rai, scatta la nuova stagione TV: da Affari Tuoi a Ballando con le stelle, Domenica In e Ore 14 (senza Milo Infante). Quando tornano in onda i big I programmi di punta di Viale Mazzini sono pronti a debuttare a settembre. Da Report a Chi l'ha visto?, passando per La Volta Buona e Ore 14. Ecco quando partono.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Settembre è alle porte, e la Rai si prepara a tornare, come da piani, con una carrellata di programmi attesissimi. Da Affari Tuoi con Stefano De Martino, che cambierà studio, a Domenica In, ancora una volta affidato alla inossidabile Mara Venier. E poi le certezze del daytime di Rai 1, con Caterina Balivo, Antonella Clerici e il suo È sempre mezzogiorno, e il ritorno attesissimo di Alberto Matano con Vita in Diretta. Sul fronte Rai 3, invece, resta l’attesa per l’annuncio del conduttore di Report dopo il caso Ranucci (ma la data è certa). Mentre Raffaella Griggi si prepara a subentrare a Chi l’ha visto? al posto dell’uscente Federica Sciarelli. E Rai 2 vedrà presto il sostituto di Milo Infante, Salvo Sottile, alla guida di Ore 14. Ecco i dettagli e tutte le date di debutto delle trasmissioni.

Rai, via alla nuova stagione: da Affari Tuoi al ritorno di Ballando

Si parte forte, domenica prossima 6 settembre, con il ritorno in grande stile su Rai 1 di Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi. Per il futuro conduttore di Sanremo tutto resta identico, a parte la location, che verrà spostata a Milano con uno studio del tutto rinnovato. Sul fronte prime time, invece, cresce l’attesa per gli show di punta del primo canale. Ballando con le Stelle debutterà sabato 3 ottobre, mentre Carlo Conti e Tale e Quale Show saranno operativi già dal 23 settembre prossimo. Antonella Clerici, invece, con il suo The Voice Senior dovrà attendere il 9 ottobre per il ritorno in onda.

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Quanto al daytime, la classica mattinata di Rai 1 ripartirà dal 7 settembre con Unomattina News e UnoMattina. E lo stesso giorno rivedremo pure Eleonora Daniele con la nuova edizione di Storie Italiane, così come la Clerici, con l’apprezzatissimo programma culinario È sempre mezzogiorno. Stessa data anche per la regina del primo pomeriggio, Caterina Balivo, con l’ormai immancabile La Volta Buona in onda dalle 14. E ancora, ma non per ordine di importanza, dal 7 settembre il pubblico ritroverà anche Alberto Matano e Vita in Diretta.

Sul versante informazione, invece, Bruno Vespa si ripresenterà con Porta a Porta a partire dall’8 settembre 2026.

Rai 2 e gli show della domenica con Mara Venier e Fialdini

Restando sul primo canale, la domenica di Rai 1 si riaccenderà dal 27 settembre grazie al ritorno di Domenica In, con Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Mentre a seguire ripartirà anche Francesca Fialdini con Da noi…A ruota libera, tra interviste imperdibili e storie dal mondo dello spettacolo.

Sui Rai 2, invece, dal 7 settembre vedremo Salvo Sottile al timone di Ore 14, programma lasciato in eredità dal nuovo volto di Mediaset Milo Infante. Sottile raddoppierà poi con Ore 14 Sera, l’appuntamento del giovedì sera, a partire dal 24 settembre. E sul versante reality, il prossimo 22 settembre tornerà in onda il divertentissimo Boss in incognito con Elettra Lamborghini. Infine, il 7 ottobre, sarà la volta di Patù, nuovo show di approfondimento politico presentato da Roberto Inciocchi.

Griggi e il destino di Ranucci su Rai 3

Chiude il cerchio Rai 3, tra conferme e incognite. Dal 13 settembre ci sarà Presadiretta condotto da Riccardo Iacona, e Antonino Monteleone sarà di nuovo al timone di Filorosso dal 22 settembre. Mentre Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti tornerà in onda già dal 14 settembre, e Petrolio con Duilio Giammaria dal 28 novembre. Grande attesa, poi, per il debutto di Raffaella Griggi al posto di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?, il 16 settembre. Spazo anche a Report che sarà senza Sigfrido Ranucci. La partenza del programma di inchiesta è comunque fissata per l’8 novembre 2026. Ma il discusso conduttore non ci sarà, perché sostituito dopo il caso Lavitola. Al suo posto la Rai ha annunciato l’arrivo di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi.

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