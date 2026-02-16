La Rai rimpiazza Adriana Volpe con Beppe Convertini, lei si ‘vendica’ e va al Grande Fratello: il retroscena La showgirl sarebbe stata 'silurata' da Viale Mazzini alla guida di Linea Verde Tradizioni. Per questo starebbe valutando l'ingresso nella Casa di Canale 5. Ecco i dettagli.

Si preannuncia un cambio di rotta importante per Adriana Volpe, che dopo anni in Rai si prepara a tornare (a quanto pare) sotto i riflettori Mediaset. Secondo recenti indiscrezioni, infatti, la conduttrice showgirl sarebbe pronta a tentare la sorte con il Grande Fratello Vip al via tra circa un mese. Il motivo della sua scelta? Sarebbe stata sostituita alla guida di Linea Verde Tradizioni. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Adriana Volpe, lo smacco della Rai e l’indiscrezione su Convertini

A rivelare il retroscena sul futuro di Adriana Volpe è stato Giuseppe Candela, all’interno di un’indiscrezione pubblicata oggi sul sito del magazine Chi. Se Linea Verde Tradizioni dovesse essere confermato nel palinsesto Rai, per le prossime stagioni, al timone non ci sarà più Adriana Volpe ma Beppe Convertini. "Quest’ultimo ‘scipperebbe’ il brand content alla collega", scrive Candela, che non fornisce però altri dettagli sulla questione. Questo passaggio di testimone rappresenterebbe comunque un’esclusione significativa per la Volpe, che si ritroverebbe senza programmi in casa Rai e con un futuro incerto davanti.

La ‘vendetta’ di Adriana Volpe con il Grande Fratello

Ed è proprio questa situazione che avrebbe spinto Adriana Volpe a guardare altrove. Secondo le indiscrezioni raccolte da Candela, la presentatrice avrebbe accettato la proposta di Mediaset di partecipare come concorrente alla prossima edizione del Grande Fratello, condotta da Ilary Blasi. "Per questa ragione", scrive infatti il giornalista, "Adriana avrebbe deciso di accettare la proposta di Mediaset, un ritorno nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente…".

Il reality prenderà il via tra circa un mese su Canale 5, e segnerebbe un ritorno clamoroso nella Casa per Adriana Volpe, che in passato aveva già partecipato al programma come gieffina, conquistando il pubblico e diventando uno dei personaggi più seguiti di quell’edizione.

Il cast del Grande Fratello 2026

Oltre ad Adriana Volpe, il cast del Grande Fratello 2026 si sta lentamente ‘componendo’ con altri volti noti del mondo dello spettacolo. Secondo le ultime indiscrezioni, tra i papabili concorrenti pronti a varcare la porta rossa ci sarebbe senz’altro Antonella Elia, veterana del reality che ha già partecipato sia come concorrente che come opinionista. E si fa un gran parlare anche di Francesca Manzini, attrice e conduttrice nota per le sue imitazioni e la sua presenza in diversi programmi televisivi. Possibile infine che arrivi anche Marco Berry, ex inviato de Le Iene, pronto a mettersi in gioco in un contesto completamente nuovo per lui. Si tratta, al momento, di anticipazioni e voci di corridoio che circolano negli ambienti televisivi. Ma questi quattro nomi sembrano essere i più probabili per il cast della nuova edizione.

