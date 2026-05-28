Pino Insegno stravolge Reazione a Catena, i 'Dai e Dai' e altri campioni per ‘bruciare’ Bonolis. La nuova programmazione Reazione a Catena compie 20 anni e riparte con la Sfida dei Campioni: torneo speciale con i big storici e sfida indiretta ad Avanti un altro.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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La nuova stagione di Reazione a Catena si prepara a partire con una mossa tutt’altro che ordinaria. Da mercoledì 3 giugno 2026, alle 18.40 su Rai 1, il quiz estivo torna in onda con una formula speciale pensata per celebrare i suoi 20 anni. Alla conduzione ci sarà ancora Pino Insegno, chiamato ad aprire un’edizione che punta subito in alto. La scelta della Rai è chiarissima: partire forte, creare attenzione e fidelizzare il pubblico fin dalle prime puntate. E soprattutto, accendere una competizione diretta nella fascia preserale con le repliche di Avanti un altro per tenere alta l’asticella degli ascolti dopo i successi conquistati da L’Eredità di Marco Liorni.

Reazione a Catena, la ‘Sfida dei Campioni’: il torneo che apre la nuova stagione

Per celebrare il ventennale del programma, Rai 1 ha deciso di inaugurare l’edizione con un format speciale: la "Sfida dei Campioni". Per undici puntate consecutive, il game show non accoglierà nuovi concorrenti, ma rimetterà in gioco alcune delle squadre più iconiche delle passate stagioni. In totale saranno 12 team composti da tre giocatori ciascuno. Otto di queste formazioni dovranno affrontare un turno preliminare, mentre quattro accederanno direttamente alla fase successiva come "Teste di Serie", grazie ai risultati ottenuti nelle edizioni precedenti.

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Tra le squadre in gara figurano nomi già noti al pubblico del quiz, come I Tre Forcellini, Le Cocche di Nonna, Le Amiche in Onda e Le Focaccine. Le quattro squadre storicamente più forti — tra cui I Dai e Dai e I Tre di Denari — entreranno invece in gioco in una fase avanzata del torneo. La struttura è pensata come un vero mini-campionato: eliminazioni dirette, scontri incrociati e una progressione che porterà alla finalissima del 13 giugno, quando verrà incoronata la squadra campione dei campioni.

Ecco la lista completa delle squadre che parteciperanno alla Sfida dei campioni:

I Tre Forcellini

Le Ombre di Pino

I Tiri Liberi

Le Cocche di Nonna

Le Amiche in Onda

I Parenti Stretti

Le Volta Pagina

Le Focaccine

Le 4 formazioni che si qualificheranno andranno a scontrarsi contro 4 Teste di Serie, che sarebbe le squadre che hanno conquistato i risultati migliori nel corso della passata stagione di Reazione a Catena:

Le Intese a Distanza (Oristano)

(Oristano) I Dai e Dai (Livorno)

(Livorno) Le Tre e un Quarto (Varese)

(Varese) I Tre di Denari (Monza)

Una strategia per dominare il preserale e bruciare la concorrenza

La partenza anticipata e il format "evento" non sono una scelta casuale. L’obiettivo della Rai è chiaro: trasformare l’avvio della stagione in un appuntamento forte e riconoscibile, capace di trattenere il pubblico fin dal primo giorno. Il debutto del 3 giugno diventa così una mossa strategica nella battaglia degli ascolti del preserale, una fascia storicamente competitiva. L’idea è quella di creare subito una narrazione forte, con campioni noti e sfide già "cariche" di storia televisiva.

In questo contesto, il confronto con le repliche di Avanti un altro su Canale 5 assume un valore simbolico oltre che competitivo. Da un lato la continuità e la leggerezza del game show Mediaset, dall’altro un’edizione-evento costruita per rilanciare il marchio Rai nel modo più aggressivo possibile. Dopo questa fase iniziale, dal 14 giugno il programma tornerà alla sua versione tradizionale con nuovi concorrenti e giochi aggiornati, tra cui nuove prove e un sistema di premi rivisitato. Ma l’impronta della "Sfida dei Campioni" resterà come biglietto da visita di un’edizione pensata per partire subito in testa.

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