Rai, Elenoire Casalegno smentisce Fiorello: “Non sono stata licenziata da Radio Due” Nel caos di cambiamenti, cancellazioni e spostamenti che sta avvenendo all’interno della redazione, la speaker ha spiegato la sua attuale posizione.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Nei giorni scorsi hanno fatto discutere alcune scelte prese dai vertici Rai all’interno della redazione di Rai Radio 2, con licenziamenti, cancellazioni improvvise di programmi molto amati, spostamenti, accorciamenti e molto di più. Lo stesso Fiorello, durante una puntata de La Pennicanza, ha affermato: "In questa radio, Rai Radio 2, stanno licenziando tutti. Hanno già licenziato Elenoire Casalegno ieri". Nelle ultime ore, però, proprio Elenoire Casalegno è intervenuta tra le pagine de La Stampa per fare chiarezza e smentire quanto affermato dallo showman: ecco le sue parole.

Elenoire Casalegno smentisce Fiorello: "Non sono stata licenziata"

Tra i vari cambiamenti avvenuti di recente a Rai Radio 2, vi sarebbe proprio la scelta di sostituire Elenoire Casalegno con Sarah Jane Ranieri alle redini del programma Good Morning Radio 2. Una decisione che tuttavia non sarebbe arrivata solo per volere dei vertici, con tanto di licenziamento della Casalegno come affermato da Fiorello, ma sarebbe stata presa in maniera consensuale. A fare chiarezza è stata la stessa Elenoire Casalegno che a La Stampa ha affermato: "Non hanno chiuso il mio programma, né c’è stato un licenziamento. Non c’è stato accordo su una nuova collocazione oraria, che invece era auspicabile da questo mese di gennaio, e quindi in accordo con la direzione ho deciso di fermarmi. Sono in attesa di valutare nuovi progetti".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La speaker ha poi continuato spiegando: "La sveglia era alle 4.30. La radio è una mia grande passione, l’ho fatta per anni ed è sempre emozionante lavorarci. Eravamo d’accordo di mettere in piedi questa trasmissione per poi modificare l’orario e valutare nuovi progetti in fasce più umane a partire da questo mese di gennaio. Sono stati quattro mesi di sacrifici ma di belle sensazioni. Ora però ho preferito non avere più la sveglia nel cuore della notte, anche perché mi impediva di accettare altri lavori, soprattutto serali".

Rai Radio 2 nel caos: cosa cambia

Se per ciò che riguarda Elenoire è stata dunque chiarita la consensualità delle ultime decisioni, rimangono però molti altri cambiamenti interni arrivati un po’ per tutti come un fulmine a ciel sereno. Tra questi la cancellazione del programma Rock And Roll Circus di Pierluigi Ferrantini e Carolina Di Domenico, e della trasmissione Le lunatiche con Barbara Venditti e Jodie Alivernini. A questi si aggiunge poi l’accorciamento dell’amatissimo programma Radio 2 Social Club con Luca Barbarossa ed Ema Stokholma, il passaggio al solo weekend di A qualcuno piace Radio 2 con Diletta Parlangeli e Andrea Perroni e lo slittamento di Radio2 matti da legare con Belen Rodriguez, Francesco Arienzo, Mario Benedetto, Vincenzo De Lucia e Barty Colucci.

Potrebbe interessarti anche