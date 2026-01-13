Rai, caos e repulisti a Radio Due: Elenoire Casalegno e altri big licenziati. L’accusa di Fiorello Una grossa bufera ha colpito Rai Radio 2 dopo alcuni drastici cambiamenti nella programmazione e il licenziamento di alcune delle voci più amate.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Gli ultimi cambiamenti voluti dai vertici di Rai Radio 2 hanno generato non poche polemiche, sia da parte del pubblico che segue quotidianamente l’emittente radio che dagli addetti ai lavori. Tra mancati rinnovi di programmi amatissimi, licenziamenti, sostituzioni, spostamenti e accorciamenti, attorno a Rai Radio 2 si è creata una vera e propria bufera, con tanto di intervento da parte di Rosario Fiorello, che certamente non le ha mandate a dire: ecco cosa sta accadendo

Rai Radio 2, caos e licenziamenti: cosa sta accadendo

Nella giornata di ieri, gli speaker di Rai Radio 2 Pierluigi Ferrantini e Carolina Di Domenico, che prima del Natale avevano salutato il loro pubblico sicuri di ritornare a gennaio, hanno annunciato la cancellazione del loro programma Rock And Roll Circus. "Vi avevamo salutato nell’ultima puntata del 2025 dicendovi che saremmo tornati in onda il 17 gennaio, invece il 7 gennaio ci hanno comunicato che Rock And Roll Circus non sarebbe più tornato su Rai Radio2. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato con noi e a voi che ci avete ascoltato, sono stati 13 anni meravigliosi. A presto", hanno scritto gli speaker sui social.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una cancellazione che arriva come un fulmine a ciel sereno, esattamente come molti altri cambiamenti attuati dai vertici in questi ultimi giorni. Elenoire Casalegno, conduttrice di Good Morning Radio 2, è stata licenziata e sostituita con Sarah Jane Ranieri. Cancellato anche il programma Le lunatiche, dedicato agli ascoltatori notturni del week end, con Barbara Venditti e Jodie Alivernini. A questo va ad aggiungersi l’accorciamento dell’amatissimo programma Radio 2 Social Club con Luca Barbarossa ed Ema Stokholma che passa a soli 4 appuntamenti settimanali.

E non finisce qui: il programma A qualcuno piace Radio 2 con Diletta Parlangeli e Andrea Perroni passa al weekend, sostituito nella fascia pomeridiana settimanale da Il pomeriggio di Radio2 con Nicol Angelozzi e Pippo Lorusso. Infine, slitta anche il programma Radio2 matti da legare con Belen Rodriguez, Vincenzo De Lucia, Barty Colucci, Francesco Arienzo e Mario Benedetto.

Rai Radio 2, Fiorello interviene: "Stanno licenziando tutti. Ma che vi sta succedendo ragazzi?"

Gli ultimi cambiamenti a Rai Radio 2 hanno dunque scatenato una vera e propria bufera, con speaker, pubblico, cantanti e addetti ai lavori perplessi e pronti a chiedere a gran voce spiegazioni. In questa situazione di totale caos, con i vertici Rai che ancora non hanno fornito alcuna motivazione in merito alle scelte effettuate, anche Fiorello ha deciso di intervenire durante una puntata de La Pennicanza affermando: "Noi siamo un raggio di sole, nel buio della radiofonia italiana. In questa radio, Rai Radio 2, stanno licenziando tutti. Hanno già licenziato Elenoire Casalegno ieri, hanno accorciato ‘Radio2 Social Club’, Andrea Perroni l’hanno spostato solo nel weekend. Ma che vi sta succedendo ragazzi? Noi rimaniamo qua, perché noi siamo intoccabili. Hanno paura di noi!".

Potrebbe interessarti anche