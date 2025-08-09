Rai, Radio2 diventa all star con Fiorello, Belen e altri due big. Ma esplode il caos palinsesti I ritardi nel nuovo palinsesto invernale di Rai Radio2 scatenano malumori e incertezze. Tra star in arrivo e spostamenti clamorosi, cresce la tensione.

A Radio 2 sono in arrivo grandi cambiamenti sotto la guida del nuovo direttore Giovanni Alibrandi, che vuole puntare sulla musica come protagonista. Belen sarà al centro del drive time pomeridiano, affiancata da Barty Colucci e Vincenzo De Lucia, per un programma vivace, a cui non manca nulla. Anche il Morning show, con Elenoire Casalegno, Mandrake e il Milanese Imbruttito, seguirà questa linea. Serena Bortone è stata posizionata in una fascia mattutina importante, mentre Lillo e Greg dovrebbero tornare dal lunedì al venerdì. Infine, la Gialappa’s Band potrebbe entrare nel palinsesto con delle novità davvero interessanti. Ma è proprio il ritardo di questi palinsesti invernali a scatenare un malcontento generale. Di seguito, i dettagli.

Rai Radio 2, arrivano molti big ma è caos per il ritardo dei palinsesti

Il ritardo nel definire i palinsesti invernali di Rai Radio 2 sta creando preoccupazione (e non poco). Secondo una notizia de L’Espresso, rilanciata da Davidemaggio.it, Giovanni Alibrandi, nominato direttore a giugno, ha ereditato una situazione complessa dalla precedente direttrice Simona Sala. Nonostante una proroga di tre settimane chiesta da Alibrandi per consegnare il nuovo palinsesto, il ritardo persiste, causando imbarazzo tra conduttori e staff. Le novità coinvolgeranno non solo la programmazione, ma anche l’organizzazione: i "capi struttura" gestiranno fasce orarie specifiche, Domenico Cosentino la mattina, Annalisa Vacca il pomeriggio, Gustavo Pacifico la sera. Alibrandi vuole inoltre ridurre la presenza sul canale 202 del digitale terrestre, decisione che ha suscitato malumori. Tra i cambiamenti attesi, il programma storico Caterpillar potrebbe spostarsi alla fascia 19:45-21:00.

Confermato il ritorno di Rosario Fiorello con il suo show Radio 2 – Radio Show. La Pennicanza da ottobre. Si parla anche di Belen Rodriguez, sebbene la sua presenza abbia creato tensione a causa dell’investimento legato a Stefano De Martino. Elenoire Casalegno avrà uno spettacolo mattutino, forse con Il Milanese Imbruttito. Il programma Non è un paese per giovani con Tommaso Labate e Max Cervelli è stato cancellato: Labate si concentrerà su Mediaset, Cervelli affiancherà Serena Bortone in una fascia diversa dal pomeriggio.

Rai Radio 2: in arrivo Pif, Lilo & Greg e altri volti noti

Pif potrebbe arrivare entro fine anno, ma è ancora in fase di trattativa. Agostino Penna, insieme a Federica Elmi, condurrà un programma serale su più giorni. Nel fine settimana sarà presente Federica Gentile con un nuovo show sportivo, oltre alla conduzione televisiva di Playlist. Lillo & Greg avranno una fascia quotidiana con 610. Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini raddoppiano con Maschio Selvaggio nel weekend pomeridiano. Infine, Francesca Parisella proporrà un programma su alimentazione e benessere, dopo l’esperienza con il ministro Alessandro Giuli.

