Rai, la settimana che verrà in Tv: Giletti sparisce (controvoglia), De Martino si allunga a sorpresa, Milly Carlucci chiude Canzonissima chiude i battenti, puntata extra di Stasera tutto è possibile e Monica Maggioni rimpiazza Giletti: cosa vedremo sui canali Rai dal 20 al 26 aprile 2026.

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Cosa vedremo la prossima settimana in tv? La Rai continua la ‘guerra’ degli ascolti con Mediaset senza risparmiare novità e colpi di scena. La programmazione settimanale dal Viale Mazzini dal 20 al 26 aprile 2026, infatti, prevede alcuni cambiamenti interessanti che rischiano di smuovere gli equilibri nell’ormai atavico confronto tra le reti della tv pubblica e quelle del ‘Biscione’. Ecco cosa cambia e cosa ci aspetta.

Rai 1, cosa cambia nella settimana dal 20 al 26 aprile 2026

Delle tre reti generaliste Rai, Rai 1 è quella che confermerà in blocco la sua programmazione nel prime time. La settimana tipo del primo canale inizierà lunedì 20 con la seconda puntata di La Buona stella (lunedì 20), la nuova fiction con Francesco Arca che la scorsa settimana ha debuttato con ascolti tiepidi ma diversi applausi del web. La seconda serata della settimana, invece, sarà ancora dedicata alle repliche de Il Commissario Montalbano, stavolta in onda con l’episodio ‘Il giro di boa". Il mercoledì (22 aprile) resta appannaggio del cinema con Sister Act 2, il sequel del film che ha consacrato Whoopi Goldberg a rango di stella mondiale. Una scelta, quella di puntare sui film d’epoca nel prime time di metà settimana, che finora ha portato scarsissimi risultati di share. Al giovedì sera, poi, ci sarà di nuovo Claudio Bisio ne Uno sbirro in appennino: la terza puntata avvicinerà il finale di stagione (previsto il 30 aprile), con la speranza di tenere alto il livello degli ascolti come successo nelle prime due emissioni. Al venerdì (24 aprile) tornano Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero e Nino Frassica, i quattro giudici al timone (senza conduttore) dello show Dalla strada al palco dedicato agli artisti di strada. Sabato, 25 aprile, sarà la grande notte della finale di Canzonissima 2026. Lo show canoro decreterà il vincitore di questa edizione partita lo scorso 21 marzo e che ha intrattenuto il pubblico di Rai 1 per sei puntate. Per la padrona di casa Milly Carlucci, che ha vinto la sua scommessa rilanciando uno show storico dopo decenni d’assenza dal piccolo schermo, potrà quindi godersi le vacanze dopo un’annata televisiva molto soddisfacente visti anche gli ascolti record di Ballando con le stelle 2025. A chiudere la settimana sarà ancora Roberta Valente – Notaia in Sorrento, la nuova fiction che la scorsa settimana ha debuttato con ascolti abbastanza deludenti e qualche critica sul web.

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Lunedì 20/4: La Buona Stella (fiction, seconda puntata)

La Buona Stella (fiction, seconda puntata) Martedì 21/4: Il Commissario Montalbano (fiction)

Il Commissario Montalbano (fiction) Mercoledì 22/4: Sister Act 2 (film/commedia)

Sister Act 2 (film/commedia) Giovedì 23/4: Uno Sbirro in Appennino (fiction, terza puntata)

Uno Sbirro in Appennino (fiction, terza puntata) Venerdì 24/4: Dalla Strada al Palco Special (talent show, terza puntata)

Dalla Strada al Palco Special (talent show, terza puntata) Sabato 25/4: Canzonissima (Shoe, sesta puntata)

Canzonissima (Shoe, sesta puntata) Domenica 26/4: Roberta Valente: Notaia in Sorrento (fiction, seconda puntata)

Rai 2: De Martino si allunga e la belva Fagnani domina al martedì

Nel palinsesto settimanale di Rai 2 brillano soprattutto tre serate. Innanzitutto l’appuntamento del martedì con Belve, con Francesca Fagnani alle prese con la terza puntata di una edizione che finora ha raccolto ascolti eccellenti. I fan di Stasera tutto è possibile saranno sorpresi dalla puntata extra di mercoledì 22 aprile: lo show di De Martino ha infatti chiuso i battenti la scorsa settimana, ma la Rai ha deciso di cavalcare l’hype accumulato dal programma piazzando in palinsesto una puntata extra coi momenti migliori di questa stagione. Il giovedì, invece, resta territorio di caccia di Milo Infante e il suo Ore 14 di Sera, che continuerà a seguire i principali casi di cronaca con un occhio di riguardo alle ultime notizie in arrivo dalle indagini sul caso di Garlasco.

Lunedì 20/4: The Floor: Ne Rimarrà Solo Uno (game show, 3/5)

The Floor: Ne Rimarrà Solo Uno (game show, 3/5) Martedì 21/4: Belve (talk show, 3/5)

Belve (talk show, 3/5) Mercoledì 22/4: Stasera Tutto è Possibile: Il Meglio (show)

Stasera Tutto è Possibile: Il Meglio (show) Giovedì 23/4: Ore 14 Sera (attualità)

Ore 14 Sera (attualità) Venerdì 24/4: Delitti in Paradiso + Oltre il Paradiso (fiction, 1ª TV)

Delitti in Paradiso + Oltre il Paradiso (fiction, 1ª TV) Sabato 25/4: The Rookie 7 (serie TV, 2/9)

The Rookie 7 (serie TV, 2/9) Domenica 26/4: NCIS: Unità Anticrimine 23 (serie TV, 1ª TV)

Rai 3: Giletti rimpiazzato da Monica Maggioni

Passando a Rai 3, la settimana dal 20 al 26 aprile inizierà con uno scossone che ha fatto molto discutere. Nel lunedì sera, infatti, non ci sarà più Lo Stato delle cose, visto che Giletti ha concluso (‘controvoglia’) la stagione del programma con annessa polemica con la Rai. Al suo posto arriverà Monica Maggioni al timone di Newsroom. La settimana continuerà come di consueto con Farwest (martedì), Chi l’ha visto? (mercoledì) e Splendida Cornice (giovedì). Venerdì sarà trasmessa la seconda puntata di Vespucci – Il viaggio più lungo: da stasera, mentre la serata di sabato 25 aprile sarà dedicata al docufilm Berlinguer – La grande ambizione e la domenica a Report di Sigfrido Ranucci.

Lunedì 20/4: NewsRoom (Approfondimento)

NewsRoom (Approfondimento) Martedì 21/4: FarWest (inchieste)

FarWest (inchieste) Mercoledì 22/4: Chi l’ha Visto? (inchieste)

Chi l’ha Visto? (inchieste) Giovedì 23/4: Splendida Cornice (show)

Splendida Cornice (show) Venerdì 24/4: Vespucci: il Viaggio più Lungo (docufiction)

Vespucci: il Viaggio più Lungo (docufiction) Sabato 25/4: Berlinguer – La grande ambizione (docufiction)

Berlinguer – La grande ambizione (docufiction) Domenica 26/4: Report (inchieste)

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