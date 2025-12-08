Palinsesti Rai, cosa cambia l’8 dicembre: Il Paradiso delle Signore, Affari Tuoi, Matano, chi salta e chi va in onda
Oggi – lunedì 8 dicembre – la programmazione di Rai 1 subirà alcune modifiche: Eleonora Daniele ‘accorciata’, Antonella Clerici slitta e un programma cancellato.
La giornata di lunedì 8 dicembre è festa (quasi) per tutti, ma non per i conduttori della tv pubblica. La Rai ha infatti deciso di mandare in onda tutti i programmi in diretta del suo daytime, con lo scopo di tenere compagnia agli italiani che trascorreranno parte della giornata davanti alla televisione. Il palinsesto di Rai 1, dunque, non sarà stravolto dalla giornata festiva, ma conterrà comunque qualche modifica. Ecco nel dettaglio novità e conferme della programmazione odierna.
Palinsesti Rai 1, programmazione 8 dicembre: Eleonora Daniele accorciata, Clerici slitta
Partendo dalla fascia mattutina, oggi 8 dicembre sono confermati gli appuntamenti con Unomattina (ore 8:35) e Storie Italiane (ore 9), ma quest’ultimo avrà una durata ridotta. Eleonora Daniele sarà in onda solo per 40 minuti per poi passare la linea a Lorena Bianchetti per uno speciale ‘A sua immagine’, seguito dalla trasmissione in diretta della Santa Messa dalla Cattedrale di Trapani. C’è una modifica d’orario anche per È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, che apparirà su Rai 1 intorno alle ore 12.20 (anziché alle 12).
- 08:00 – Tg1
- 08:35 – Unomattina
- 09:50 – Storie italiane
- 10:30 – A Sua immagine
- 10:55 – Santa Messa
- 11:50 – A Sua immagine
- 12:20 – È sempre mezzogiorno!
Il Paradiso delle Signore non va in onda, Balivo e Matano sì
Passando alla fascia pomeridiana, l’8 dicembre sono confermati gli appuntamenti con i programmi in diretta di Rai 1, ovvero La Volta Buona di Caterina Balivo e La Vita in Diretta di Alberto Matano; salta invece la puntata de Il Paradiso delle Signore, che tornerà in onda a partire da domani. La cancellazione della soap comporterà l’anticipo di La Vita in Diretta, che inizierà 35 minuti prima rispetto al solito (ore 16.40). Confermato anche l’appuntamento con il quiz show L’Eredità, pronto a tornare dopo la sosta forzata di ieri a causa della diretta della Prima alla Scala.
- 13:30 – Tg1
- 14:05 – La volta buona
- 16:30 – Tg1
- 16:40 – Vita in diretta
- 18:40 – L’Eredità
Rai 1, access e prime time oggi 8 dicembre: Affari Tuoi non si ferma
Nessun cambio in programma in fascia access prime time e prime time. Questa sera sono regolarmente in onda Cinque Minuti di Bruno Vespa (ore 20.30) e Affari Tuoi di Stefano De Martino (ore 20.35), entrambi rimasti fermi nella giornata di ieri. In prima serata spazio alla fiction Sandokan (ore 21.30), in onda con la seconda puntata dopo il debutto stellare della scorsa settimana, che se la vedrà contro la semifinale del Grande Fratello su Canale 5. A chiudere la giornata sarà Eleonora Daniele con una nuova puntata di Storie di Sera (ore 23.45).
- 20:00 – Tg1
- 20:30 – Cinque Minuti
- 20:35 – Affari tuoi
- 21:30 – Sandokan
- 23:45 – Storie di sera
