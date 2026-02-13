Rai, svolta di primavera con Sabrina Ferilli e Claudio Bisio: le fiction più attese (e Luca Argentero cancellato) Cosa ci riserverà il palinsesto primaverile della rete ammiraglia? Ecco le serie tv più attese della stagione e i protagonisti che ci sorprenderanno.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

La Rai si prepara all’arrivo della primavera regalando al pubblico una stagione ricca di nuove storie, volti amatissimi e grandi ritorni. Il palinsesto si rinnova puntando soprattutto su fiction attesissime e titoli inediti, che tra i protagonisti vedranno anche Sabrina Ferilli e Claudio Bisio, pronti a guidare due dei progetti di punta della stagione. Sullo sfondo, però, non mancano nemmeno alcuni cambi di rotta: chi si aspettava di poter rivedere anche Luca Argentero dalla primavera, dovrà invece attendere ancora un po’: ecco tutti i dettagli.

Rai 1, le fiction più attese della primavera: svolta con Ferilli e Bisio

Ebbene sì, l’arrivo della primavera significa anche il debutto di nuove fiction Rai, pronte a coinvolgere il pubblico a casa con storie emozionanti e intrighi avvincenti. Ad aprire le danze sarà Gloria con la sua attesissima seconda stagione, in onda da martedì 3 marzo. Sabrina Ferilli tornerà dunque nei panni dell’attrice viziata sul viale del tramonto, pronta ad affrontare nuove sfide personali e professionali. Giovedì 9 aprile, toccherà a Uno sbirro in appennino, la nuova fiction con protagonista Claudio Bisio nel ruolo di un commissario bolognese trasferito in un paesino dell’Appennino. Domenica 12 aprile spazio poi a Roberta Valente, la serie sulla notaia più giovane d’Italia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le novità della primavera però non finiscono qui: da giovedì 7 maggio inizierà La buona stella, che racconterà tra Roma e la Calabria le storia di Simone, ex calciatore in cerca di riscatto, e la poliziotta Stella. A seguire, da domenica 10 e lunedì 11 maggio, andrà in onda Una finestra vista lago, ambientata sulle rive del lago di Como negli anni ’30. Mercoledì 13 maggio tornerà invece uno dei personaggi più amati degli ultimi anni: Morgane – Detective Geniale, con la sua inedita quinta stagione. Infine, spazio lunedì 18 maggio al film tv Un futuro aprile sulla strage di Pizzolungo e la storia di Margherita Asta.

Ricapitolando:

Gloria 2 – da martedì 3 marzo

Uno sbirro in appennino – da giovedì 9 aprile

Roberta Valente – da domenica 12 aprile

La buona stella – da giovedì 7 maggio

Una finestra vista lago – da domenica 10 e lunedì 11 maggio

Morgane – Detective Geniale 5 – da mercoledì 13 maggio

Un futuro aprile – lunedì 18 maggio

Doc 4, la serie con Luca Argentero slitta in autunno

Se fino a qualche tempo fa nel palinsesto primaverile Rai era prevista anche la messa in onda di Doc 4, ovvero l’attesissima quarta stagione della fiction con Luca Argentero, ad oggi le cose sono invece cambiate. Di recente la Rai ha infatti deciso di far slittare la messa in onda della serie all’autunno 2026, sempre nella prima serata del giovedì sera. I fan del dottor Andrea Fanti dovranno dunque attendere ancora diversi mesi prima di poterlo rivedere sul piccolo schermo.

Potrebbe interessarti anche