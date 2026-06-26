Rai, l’esodo continua, anche Pino Strabioli verso la cancellazione: “Niente invito ai palinsesti”, sfogo e retroscena Mentre Rai Tre si avvia verso una rivoluzione totale, un altro volto storico rischia di restare senza programma e senza nemmeno un invito ufficiale. I dettagli.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Rai 3 sta per cambiare volto, e lo sta facendo in silenzio. A meno di una settimana dalla presentazione ufficiale dei palinsesti 2026-2027, emergono indiscrezioni che dipingono un canale in pieno smantellamento: programmi storici cancellati, volti noti in bilico, certezze che si sgretolano una dopo l’altra. Tra i nomi coinvolti spunta anche quello di Pino Strabioli, conduttore che ha appreso del suo destino non da una telefonata dell’azienda, ma dalle pagine di un giornale.

Rai, Pino Strabioli non sarebbe stato riconfermato: le sue parole

A pochi giorni dalla presentazione dei Palinsesti Rai 2026–2027, circolano indiscrezioni su una possibile profonda riorganizzazione di Rai 3, con varie trasmissioni che potrebbero essere cancellate o non confermate, tra cui Via dei Matti n°0, Riserva Indiana e forse Dilemmi. Si parla anche dell’uscita di scena di Federica Sciarelli da Chi l’ha visto? dopo 22 anni. Nel quadro di questi cambiamenti rientrerebbe anche Pino Strabioli, il cui futuro televisivo sarebbe incerto dopo la mancata conferma di Il Caffè su Rai 1 e la possibile fine anche di Caffè Italia su Rai 3. Sulla situazione, Strabioli ha dichiarato: "Posso essere sincero? Ho appreso dal giornalista Giuseppe Candela, lo scorso mercoledì mattina, che Caffè Italia con Greta Mauro non è stato confermato. A me non mi ha chiamato nessuno. È vero che non ho ricevuto nemmeno l’invito alla presentazione dei palinsesti, per cui io lo davo un po’ per scontato. L’Azienda non mi ha detto "non si farà", ma a questo punto penso non si farà…Mi metto quasi in una posizione di attesa: se le cose succedono, succedono; se non succedono, se ne parlerà in seguito".

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Riguardo alle voci su una sua possibile presenza a Domenica In, ha aggiunto: "Sono tutte cose che leggo, ma anche in questo caso, sono cose che leggo e basta. Leggo il mio nome da spettatore, come fosse quello di un altro. Lavorare con Mara mi diverte, con lei sto bene, ci conosciamo da tanto tempo. […] Ti ripeto: se Mara mi chiama, sono contento; se il direttore Di Liberatore mi chiama e mi offre una cosa, sono contento". Al momento, però, non risultano conferme né comunicazioni ufficiali in vista dei nuovi palinsesti.

Pino Strabioli condurrà il Premio Strega 2026: "Condurlo è un privilegio"

E se il suo futuro in Rai appare incerto, ciò che è sicuro è che l’8 luglio 2026, Strabioli condurrà per la quinta volta il Premio Strega, che quest’anno cambia sede per celebrare gli ottant’anni della manifestazione: dalla storica Villa Giulia si passa al Campidoglio. La serata sarà presentata insieme alla pianista Gloria Campaner. In un’intervista a Fanpage ha dichiarato: "Mi metto lo smoking e faccio il padrone di casa del premio più prestigioso che abbiamo in Italia. Ringrazio Rai Cultura, che me l’ha confermato: non era scontato".

Nel corso della serata non mancherà anche la polemica sulle frasi attribuite a Michele Mari su Michela Murgia, su cui il conduttore mantiene una posizione cauta, pur difendendo il valore letterario dello scrittore. A questo proposito afferma: "Se ha detto quelle cose, preferirei più leggerlo che ascoltarlo".

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