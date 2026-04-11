"Italia ai Mondiali col super-playoff", Rai tra incubo conti e l’altra ipotesi ripescaggio: il piano per salvare i diritti tv La tv di Stato proverà in ogni modo a ‘rientrare’ dell’esborso per 35 partite della Coppa del Mondo senza Azzurri: il caso Iran potrebbe però cambiare tutto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Gli italiani si preparano a vivere un’altra estate senza la Nazionale ai Mondiali. In FGCI si discute sul futuro del nostro calcio, ma anche in casa Rai è tempo di riflessioni. La mancata qualificazione degli Azzurri (che non prenderanno parte alla Coppa del Mondo per la terza edizione consecutiva) avrà infatti un notevole impatto sulle casse della tv di Stato, che proverà in ogni modo a ‘rientrare’ dell’esborso. La Nazionale, intanto, si aggrappa alla speranza in un ripescaggio. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Italia fuori dai Mondiali 2026, il piano Rai per salvare i conti

Il prossimo 11 giugno inizieranno i Mondiali 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico e, ancora una volta, l’Italia non ci sarà. Memore delle eliminazioni precedenti (per la Nazionale si tratta della teza edizione consecutiva fuori dalla Coppa del Mondo), la Rai ha potuto contare su una clausola ‘paracadute’ per assicurarsi i diritti tv. Senza l’Italia, infatti, la tv di Stato pagherà ‘solo’ 70 milioni per la trasmissione di 35 partite, a differenza dei 120 milioni previsti in caso di partecipazione degli Azzurri. Il ‘buco’, tuttavia, rimane tutt’altro che facile da colmare: stando a quanto dichiarato dall’amministratore delegato di Rai Pubblicità Luca Poggi a Il Sole 24 Ore, infatti, l’esclusione dell’Italiana avrà un impatto tra il -15 e il -20% sul fatturato. Ecco perchè viale Mazzini avrebbe già un ‘piano’ per fare fronte all’esborso. L’idea è molto semplice e si aggrappa, come sempre, alla pubblicità: tra il primo e il secondo tempo delle partite trasmesse in Rai verrà infatti inserito un grande break per un totale di quattro minuti di pubblicità, garantendo maggiori introiti durante la diretta.

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L’ipotesi playoff e ripescaggio: gli Azzurri al posto dell’Iran? Lo scenario

Se da un lato in Rai si sta già pensando a come ‘affrontare’ un altro Mondiale senza Italia, dall’altro la Nazionale potrebbe aggrapparsi a una nuova, flebile, speranza. Il tragico caso dell’Iran – finito sotto l’attacco di Donald Trump e degli Stati Uniti – potrebbe infatti costringere la Nazionale iraniana a ritirarsi dai Mondiali, che si terranno proprio negli USA. A quel punto – come da regolamento – sarà la FIFA a scegliere arbitrariamente la nazione che ne prenderà il posto. La federazione di Gianni Infantino potrebbe quindi selezionare l’Italia (e non gli Emirati Arabi Uniti, che di diritto avrebbero lo slot dell’Iran); l’ultima ipotesi – lanciata ieri dalla testata The Athletic – tuttavia, sarebbe quella di organizzare un super playoff a più squadre per lasciare al campo la decisione su chi prenderà il posto dell’Iran nella competizione. Tra le possibili contendenti figurano Uzbekistan, la squadra col miglior ranking AFC tra le eliminate, e gli Emirati Arabi Uniti, ultimi esclusi nella corsa mondiale. In passato, un meccanismo simile è stato già usato per il Mondiale per club, con un playoff tra Club América e Los Angeles FC.

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