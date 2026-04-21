La Rai perde anche Sinner, chi trasmetterà (in chiaro) gli Internazionali d’Italia: la mossa a sorpresa di Sky La tv pubblica è stata esclusa dalla trasmissione delle partite in chiaro del torneo di Roma. Beffata anche Mediaset, che sperava nell'exploit dopo le ATP Finals.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Un’altra batosta per la Rai sul fronte dei diritti sportivi. Dopo aver perso le ATP Finals, finite su Mediaset, e dopo l’amarezza dei Mondiali di calcio senza la Nazionale italiana, la tv pubblica si vede soffiare anche gli Internazionali d’Italia di tennis. L’83ª edizione del prestigioso torneo romano, in programma dal 6 al 17 maggio 2026, sarà infatti trasmessa in esclusiva da Sky Sport, che ha deciso di tenersi stretto uno degli eventi sportivi più ‘caldi’ della primavera italiana. Senza cedere i diritti in chiaro né alla Rai né a Mediaset. Ecco i dettagli.

Rai, la beffa di Sinner e degli Internazionali d’italia

La scelta di Sky è netta e strategica. Forti del crescente interesse del pubblico italiano per il tennis, trainato dall’esplosione mediatica di Jannik Sinner, i vertici della pay TV hanno deciso di non condividere i diritti del torneo italiano con emittenti esterne, affidando la copertura in chiaro al proprio canale Tv8. A partire da mercoledì 6 maggio, dunque, tutte le partite degli Internazionali d’Italia saranno visibili integralmente sui canali di Sky Sport, mentre su Tv8 verrà trasmessa una partita al giorno del torneo maschile in diretta gratuita, fino alla finale del 17 maggio. Un’operazione che permetterà a Sky di presidiare entrambi i fronti, quello degli abbonati e quello del pubblico generalista, senza lasciare spazio alla concorrenza.

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Quanto valeva il torneo per la Rai: i numeri dell’anno scorso

La perdita è particolarmente dolorosa per la tv pubblica, che fino allo scorso anno aveva beneficiato di un accordo con Sky per la trasmissione in chiaro di una partita al giorno del torneo maschile di Roma. I numeri del 2025 parlano chiaro: la finale degli Internazionali tra Sinner e Alcaraz, andata in onda su Rai 1 domenica 18 maggio 2025, fu seguita da quasi 5 milioni di spettatori con uno share del 37.7%. Un risultato straordinario per un semplice pomeriggio domenicale. A dimostrazione di quanto il tennis, e Sinner in particolare, sia ormai un asset imprescindibile per chiunque voglia competere al massimo livello.

Mediaset beffata al pari della Rai

Non è andata meglio a Mediaset, che quest’anno aveva provato a inserirsi nella partita dei diritti in chiaro, sull’onda del successo ottenuto con le ATP Finals. Anche il Biscione però è rimasto a mani vuote. Sky ha scelto di fare da sola, dato che con Tv8 dispone già di uno strumento adeguato per raggiungere il pubblico che non ha un abbonamento a pagamento. Una mossa che lascia sia la Rai che Mediaset fuori dai giochi, almeno per questa edizione degli Internazionali.

Intanto, il quadro complessivo per la Rai, sul fronte dei grandi eventi sportivi, si fa sempre più complicato. La mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di calcio ha privato la rete di uno degli appuntamenti potenzialmente più seguiti dal pubblico italiano, e ora anche uno dei tornei di tennis più importanti al mondo è da accantonare. In un momento in cui lo sport traina gli ascolti come pochi altri contenuti, perdere diritti di questo calibro significa cedere terreno prezioso ai competitor. E con il fenomeno Sinner che continua a catalizzare l’attenzione di milioni di italiani, la beffa è almeno doppia.

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