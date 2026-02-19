Caos in Rai, Petrecca si arrende e va via: il gesto (inevitabile) dopo gaffe e polemiche 'olimpiche'. Chi lo rimpiazza
Il direttore di Rai Sport lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 dopo le proteste: a interim ci sarà Marco Lollobrigida
Paolo Petrecca batte in ritirata. Travolto dalle polemiche per la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 dello scorso 6 febbraio, infatti, il direttore di Rai Sport ha deciso di lasciare l’incarico (che passerà a interim a Marco Lollobrigida) al termine Giochi. A suon di proteste e scioperi dopo tutte le gaffe e gli strafalcioni del suo commento all’evento di San Siro, per il giornalista di fede meloniana le dimissioni erano diventate inevitabili. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Paolo Petrecca si dimette da Rai Sport: chi sarà il nuovo direttore
Paolo Petrecca non è più il direttore di Rai Sport. Dopo quasi due settimane di proteste, infatti, il giornalista ha finalmente ceduto e lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui cerimonia di apertura gli è di fatto costata il posto. Lo scorso 6 febbraio, infatti, Petrecca aveva deciso di commentare l’evento di San Siro personalmente, dando vita in diretta a una serie di gaffe e clamorosi strafalcioni che lo fecero finire nell’occhio del ciclone. I giornalisti di Rai Sport – già in guerra aperta con Petrecca – hanno così dato vita a una vera e propria protesta nel corso di questi Giochi Olimpici, non firmando telecronache e servizi per la rete e annunciando un altro sciopero al termine della manifestazione. "Abbiamo detto a Petrecca che non aveva minimamente le competenze per fare questa cosa (…) è un lavoro a parte, non ti improvvisi" ha poi raccontato Alessandro Antinelli. Al suo posto il direttore a interim sarà Marco Lollobrigida.
Dalla direzione alla telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi: le polemiche
Ex direttore di Rai News 24, dopo essere stato sfiduciato dalla redazione nel 2025 Paolo Petrecca era stato nominato direttore di Rai Sport. Meloniano doc, il giornalista romano – come detto – era già in ‘guerra’ con la redazione prima che le cose precipitassero con la sua decisione di commentare personalmente la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il suo piano editoriale era stato bocciato più volte tra le spese folli della direzione e la scelta di appoggiarsi sempre di più a collaboratori esterni; la redazione aveva inoltre parlato di un "clima di pesante intimidazione" e denunciato il trattamento riservato alle donne. Oggi giovedì 19 febbraio 2026 Petrecca ha così rimesso il proprio mandato all’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi.
