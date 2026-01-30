Rai, terremoto Olimpiadi sui palinsesti: cancellati Milo Infante e Diaco, salta anche De Martino. Cosa cambia I giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 rivoluzioneranno la programmazione della tv di Stato: copertura totale su Rai 2, gli eventi

Febbraio è alle porte e l’Italia e il mondo si preparano a seguire le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dal 6 al 22 febbraio, infatti, la XXV edizione dei giochi olimpici invernali sarà di scena nel nostro Paese. La Rai coprirà ovviamente tutti gli eventi; Rai 2 sarà il canale di riferimento (con Milo Infante e Pierluigi Diaco costretti ad andare in ‘pausa’), ma la cerimonia d’apertura rivoluzionerà anche il palinsesto di Rai 1. Scopriamo tutta la nuova programmazione nel dettaglio.

Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 su Rai 2, cambia il palinsesto: saltano Infante e Diaco

Il mese di febbraio sarà particolarmente ricco in casa Rai con la 76esima edizione del Festival di Sanremo (di scena dal 24 al 28 febbraio) condotta Carlo Conti ormai alle porte. Prima, però, spazio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A partire dal 6 febbraio, infatti, il nostro Paese ospiterà la XXV edizione dei giochi olimpici invernali, che andrà in onda sui canali Rai. La tv di Stato, infatti, rivoluzionerà il proprio palinsesto per garantire la diretta di tutti gli eventi. Rai 2 – come detto – sarà il canale ufficiale. Per l’occasione la seconda rete diventerà infatti Rete Olimpica, con una copertura non-stop dei giochi. Le Olimpiadi si ‘prenderanno’ dunque l’intero daytime, modificando completamente il palinsesto. Da Mattina Olimpica (che aprirà la giornata di giochi alle 8:45) a Notti Olimpiche (in onda tutti i giorni alle 22:45 circa), andranno in onda tutti gli eventi, intervallati da quattro edizioni del TG Olimpico (alle 11:30, 15:00. 17:00 e 19:00). A farne le spese saranno Milo Infante e Pierluigi Diaco, costretti a una ‘vacanza’ forzata per fare spazio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A partire da venerdì 6 febbraio, infatti, Ore 14 e Bella Ma’ non andranno in onda su Rai 2.

La cerimonia d’apertura dei giochi olimpici in onda su Rai 1: cancellato Affari Tuoi di Stefano De Martino

Se da un lato il palinsesto di Rai 2 verrà completamente rivoluzionato dalla diretta delle Olimpiadi invernali, dall’altro la cerimonia d’apertura dei giochi in programma a Milano venerdì 6 febbraio 2026 cambierà radicalmente anche la programmazione di Rai 1. L’evento andrà in onda sulla prima rete a partire dalle ore 19:50. Il TG1 verrà dunque anticipato e andrà in onda in versione ridotta, mentre salteranno gli appuntamenti con Bruno Vespa e Cinque Minuti e con Stefano De Martino e Affari Tuoi. Il game show di punta dell’access di Rai 1 tornerà regolarmente in onda da sabato 7.

