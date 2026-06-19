Palinsesti Rai, ecco la rivoluzione: Barbara D'Urso a Ballando con le stelle, Matano pronto al bis e Carlo Conti trasloca
Palinsesti Rai bomba: nuovi giudici, show rivoluzionati e grandi ritorni (Barbara D'Urso e Alberto Matano in prima linea)
Il prossimo appuntamento con la presentazione ufficiale dei Palinsesti Rai per la stagione 2026-2027 è fissato per venerdì 3 luglio, a partire dalle ore 12:00, ad Ancona. Come accade ogni anno, l’evento è già al centro dell’attenzione mediatica e sta alimentando una lunga scia di indiscrezioni, anticipazioni non confermate e qualche inevitabile polemica. Prima di conoscere nel dettaglio le decisioni definitive dell’azienda, tra conferme e novità nei vari programmi, vale la pena fare il punto sui rumor più diffusi emersi nelle ultime settimane su stampa nazionale e siti specializzati.
Palinsesti Rai 1 2026-2027: il quadro dei rumor
Per quanto riguarda Rai 1, diversi scenari stanno circolando con insistenza. Secondo alcune fonti, tra cui Il Messaggero, potrebbe arrivare in prima serata un concerto-evento strutturato a puntate con protagonista Achille Lauro. Anche Sal Da Vinci, secondo quanto riportato da Affari Italiani, sarebbe coinvolto in un progetto simile, sempre con uno show musicale in prima serata. Per i talent e i grandi show del sabato sera, AdnKronos rilancia il nome di Barbara D’Urso come possibile nuova giudice di Ballando con le Stelle 2026. Roberto Alessi ipotizza anche un possibile confronto interno con Alberto Matano per lo stesso ruolo. Il settimanale Chi segnala anche una possibile uscita di scena di Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, anche se Zazzaroni ha smentito queste indiscrezioni. Per i format storici, si parla di un possibile stop annuale per Tale e Quale Show, anche se Cristiano Malgioglio ha confermato che tornerà in onda, spostandosi però al mercoledì sera. Sempre su Rai 1, Affari Italiani anticipa una sperimentazione in prima serata con un nuovo programma affidato ad Alberto Matano. Affari Tuoi cambia sede e si sposta a Milano. Confermati anche i ritorni di Domenica In con Mara Venier e di Da Noi… A Ruota Libera. Inoltre, The Voice Kids, The Voice Senior e la nuova edizione di Canzonissima risultano già rinnovati.
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Palinsesti Rai 2 per la prossima stagione: cosa sappiamo
Secondo Il Giornale d’Italia, il progetto XXI Secolo di Francesco Giorgino sarebbe invece rinviato al 2027, con il giornalista impegnato nel frattempo nello sviluppo di un nuovo programma per il weekend di Rai 1. Durante la presentazione dei palinsesti estivi, il direttore Angelo Mellone avrebbe inoltre lasciato intendere il possibile ritorno di Ciao Maschio e Bar Centrale nella fascia del sabato pomeriggio. Passando a Rai 2, dopo l’uscita di scena di Milo Infante, si fa sempre più insistente il nome di Salvo Sottile per la conduzione di Ore 14 e Ore 14 Sera. Fiorello, secondo AdnKronos, dovrebbe continuare a essere presente sul canale con nuovi spin-off del suo progetto radiofonico La Pennicanza. Stefano De Martino sarebbe confermato alla guida di Stasera Tutto è Possibile, ma con la condizione che il programma torni dopo il Festival di Sanremo 2027. Si parla poi di un nuovo talk del mercoledì sera condotto da Roberto Inciocchi. Tra le altre anticipazioni, Tommaso Cerno avrebbe annunciato una seconda stagione di Due di Picche (ma sarà anche a Domenica In), mentre Andrea Delogu confermerebbe il ritorno de La Porta Magica. Anche BellaMa’ con Pierluigi Diaco risulta confermato.
Rai 3: i rumor e le conferme dei palinsesti autunnali
Su Rai 3, Dagospia segnala possibili trattative per l’ingresso della giornalista Roberta Rei nella squadra di Report. Peter Gomez sarebbe invece confermato con un nuovo programma tutto suo. Far West dovrebbe passare alla conduzione di Antonino Monteleone, mentre Agorà potrebbe vedere una nuova guida femminile scelta tra Annalisa Brughi e Manuela Moreno. Tv Talk, infine, tornerà regolarmente a settembre 2026 con Mia Ceran.
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