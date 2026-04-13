La Rai che verrà: Fialdini (giustamente) blindata, Barbara D'Urso beffata e Roberto Benigni torna per Mattarella Palinsesti Rai in evoluzione: Fialdini confermata, Marrazzo fuori dai giochi e Benigni pronto per l’evento dedicato agli 80 anni della Repubblica.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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La Rai del futuro prende forma tra conferme, smentite e grandi eventi istituzionali. I nuovi palinsesti del servizio pubblico raccontano una strategia fatta di continuità, prudenza e qualche colpo a effetto. Se da un lato si blindano volti già rodati e apprezzati dal pubblico, dall’altro si frenano operazioni più controverse o premature. In mezzo, l’idea di una televisione capace di unire intrattenimento e racconto istituzionale, come dimostra il progetto speciale dedicato agli 80 anni della Repubblica italiana. Tra indiscrezioni e decisioni ufficiali, emerge un quadro chiaro: la Rai vuole evitare scossoni, puntando su ciò che funziona davvero.

Palinsesti Rai: Francesca Fialdini resta, Barbara D’Urso senza spazio

Nel risiko domenicale della Rai, una delle poche certezze riguarda Francesca Fialdini. Dopo settimane di dubbi e voci su un possibile spostamento, secondo quanto svelato da Gabriele Parpiglia la conduttrice sarà confermata giustamente alla guida di Da Noi a Ruota Libera. Una scelta che appare più che logica: il programma domenicale di Rai 1 ha dimostrato solidità negli ascolti e una forte identità, rendendo difficile immaginare una sostituzione. Fialdini era stata anche tra i nomi in lizza per raccogliere l’eredità di Mara Venier a Domenica In, ma alla fine la direzione sembra essere un’altra. Secondo le indiscrezioni più accreditate, sarà una coppia inedita a prendere le redini dello storico contenitore domenicale: Alberto Matano e Andrea Delogu.

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Un cambio di passo significativo, che segna la volontà di rinnovare senza stravolgere. In questo scenario, appare sempre più difficile un ritorno stabile in Rai per Barbara d’Urso, almeno nel breve periodo: gli spazi sembrano ormai occupati e le priorità della rete vanno altrove. Per la conduttrice napoletana, tornata sulla tv di Stato lo scorso autunno come concorrente di Ballando le stelle, sembra sfumata per il momento la possibilità di mettere le mani su uno show serale di Rai 1 di cui si è parlato nei mesi scorsi.

Rai3, Marrazzo escluso e il ritorno di Benigni per Mattarella

Sul fronte dell’informazione e dell’approfondimento, la Rai ha voluto mettere un punto fermo su una delle notizie più discusse degli ultimi giorni: il presunto ritorno di Piero Marrazzo con un nuovo programma su Rai3. La smentita ufficiale è stata netta: il progetto non è definito e il nome del conduttore non è stato scelto. Marrazzo, quindi, al momento resta fuori dai giochi. In questo scenario sempre più definito, resta ai margini Barbara d’Urso, il cui ritorno in Rai appare al momento congelato: la nuova organizzazione dei palinsesti non sembra lasciare spazio a un suo rientro nel breve periodo.

Ma se alcune porte si chiudono, altre si aprono con decisione. È il caso del grande evento in preparazione per il 2 giugno, fortemente voluto dal Presidente Sergio Mattarella. Per celebrare gli 80 anni della Repubblica, la Rai sta lavorando a una serata speciale su Rai 1, intitolata I Volti della Repubblica, che vedrà la partecipazione di numerosi artisti. Tra i ritorni più attesi spicca quello di Roberto Benigni, pronto a portare il suo stile unico in un evento dal forte valore simbolico. Un’operazione che unisce spettacolo e identità nazionale, confermando la volontà della Rai di presidiare i grandi momenti istituzionali con volti di primo piano.

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