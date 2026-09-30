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Rai, le novità di ottobre 2026: Argentero lancia Doc 4 e poi va via (forse), Carlucci e Fagnani riaccendono Ballando con le stelle e Belve

Il nuovo mese porta in prima serata una lunga serie di appuntamenti attesi, tra nuove stagioni, format pronti a debuttare e programmi ormai diventati classici.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Ottobre si prepara a essere uno dei mesi più ricchi della nuova stagione televisiva Rai, con una programmazione che alterna fiction molto attese, serie internazionali e show destinati a occupare le prime serate delle principali reti. Il calendario entra subito nel vivo con alcuni ritorni particolarmente attesi, mentre nelle settimane successive arriveranno anche nuovi titoli pronti a conquistare il pubblico.

Rai, ottobre 2026: Doc – Nelle tue mani torna con la quarta stagione

Il primo grande appuntamento è fissato per giovedì 1° ottobre su Rai 1, quando prenderà ufficialmente il via la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani. La serie con Luca Argentero torna con nuovi episodi e con Andrea Fanti nuovamente al centro delle vicende ambientate nell’ospedale, tra casi medici, rapporti personali e situazioni destinate a mettere alla prova i protagonisti. La nuova stagione sarà composta da 16 episodi da 50 minuti, con la prima serata di Rai 1 pronta quindi a riaccogliere uno dei titoli più riconoscibili della fiction della rete. Resta da capire quale sarà il futuro di Argentero nel medical drama più famoso della tv. Recentemente sono filtrati rumors relativi a una possibile uscita di scena dell’attore piemontese a partire dalla quinta stagione, con susseguente svolta nella trama e cambio di protagonista. Nei giorni scorsi, però, lo stesso Argentero ha chiarito che gli piacerebbe restare all’interno del progetto: "E’ anche un discorso affettivo – ha detto – Immaginare una quinta stagione senza ‘Doc’ mi rode nel profondo, è una questione proprio epidermica".

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RAI, BALLANDO 2026: CHE FINE HAN FATTO LE STELLE?

Rai, Ballando con le stelle 2026

Rai, Ballando con le stelle 2026

Il ritorno di Ballando con le stelle su Rai 1

Sabato 3 ottobre toccherà invece a Ballando con le stelle, che inaugurerà una nuova edizione con Milly Carlucci alla conduzione. Il programma ripartirà con un nuovo studio a Saxa Rubra, un cast rinnovato e una giuria parzialmente cambiata, elementi che accompagnano quello che la stessa conduttrice ha definito l’inizio di una nuova fase dello storico show di Rai 1.

Su Rai 2 arriva The Rookie

La domenica sera di Rai 2 sarà invece affidata alla serialità americana. Dal 4 ottobre debutterà in prima visione la stagione 8 di The Rookie, con Nathan Fillion ancora nei panni di John Nolan. La nuova stagione riprenderà il percorso professionale e personale del protagonista e dei suoi colleghi, mettendo insieme casi di polizia, nuove responsabilità e rapporti destinati a evolversi. L’appuntamento è fissato alle 21.00, con i primi episodi della nuova stagione.

Le novità di Rai 2 tra Formidabile e in ritorno di Belve

Il 12 ottobre sarà poi la volta di Formidabile, nuovo appuntamento affidato a Elenoire Casalegno, mentre pochi giorni dopo Rai 2 riporterà in prima serata Belve. Il programma condotto da Francesca Fagnani partirà il 20 ottobre e tornerà a puntare sulle sue celebri interviste, costruite attraverso domande dirette e conversazioni capaci di portare gli ospiti anche su aspetti meno raccontati della loro vita e della loro carriera.

A fine mese spazio a Swat Exiles

Il finale di ottobre sarà caratterizzato anche da una nuova proposta destinata agli appassionati dell’action. Alla fine del mese Rai 2 proporrà in prima visione assoluta Swat Exiles, spin-off e sequel della serie Swat. Shemar Moore tornerà a interpretare Daniel "Hondo" Harrelson, richiamato in servizio dopo una missione finita male e incaricato di guidare una squadra sperimentale formata da giovani reclute inesperte. La nuova formazione metterà Hondo davanti a una sfida diversa dal passato, costringendolo a trovare un equilibrio tra esperienza, responsabilità e una squadra tutta da costruire.

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