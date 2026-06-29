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Rai, oggi scatta la rivoluzione: Matano, Balivo ed Eleonora Daniele rimpiazzati. La nuova programmazione estiva

Da oggi 29 giugno prende il via il palinsesto estivo di Rai 1: stop a Storie Italiane, La volta buona e la Vita in Diretta. Ecco chi li sostituisce.

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Redazione

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Rai programmazione estiva 29 giugno 2026: La vita in Diretta, La vola buona, storie italiane
raiplay

Lunedì 29 giugno 2026 in Rai è il giorno dello switch off (quasi) definitivo verso il palinsesto dell’estate. A partire da oggi, infatti, alcune delle trasmissioni più seguite della prima rete lasciano il posto ai rimpiazzi estivi o agli spin-off che accompagneranno il pubblico durante i mesi di luglio e agosto. Da La Vita in Diretta a La Volta Buona, ecco come cambia la programmazione.

Estate Rai, La Vita in Diretta da oggi si ferma: chi rimpiazza Matano

Tra i conduttori giunti alle meritate ferie c’è anche Alberto Matano. Il conduttore calabrese, infatti, a partire da questo pomeriggio non sarà più al timone de La Vita in Diretta su Rai 1. Il contenitore daily della prima rete sarà rimpiazzato da Estate in Diretta. Al timone della versione estiva de La Vita in Diretta quest’anno c’è Emanuela Moreno, che terrà compagnia al pubblico di Rai 1 ogni giorno – dal lunedì al venerdì – a partire dalle 16.10. A differenza della passata stagione, quando al timone del programma c’era il tandem composto da Gianluca Semprini e Greta Mauro, quest’anno la Rai ha deciso di puntare sulla conduzione in solitaria, rinunciando all’ultimo momento alla possibilità di affiancare Flavio Montrucchio alla Moreno.

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Quando torna Alberto Matano

Dopo aver condotto in porto una stagione lunga e premiata con ascolti superiori a quelli delle precedenti edizioni, Matano potrà quindi godersi una pausa estiva di oltre due mesi. Il ritorno in Tv della versione tradizionale de La Vita in Diretta è in programma per lunedì 7 settembre. Alla ripresa stagionale, Matano sarà alle prese con una sfida piuttosto ardua. La sua redazione, infatti, è stata privata di ben 18 storici collaboratori che, dopo aver vinto il concorso interno Rai, a partire da settembre intraprenderanno nuove avventure professionali all’interno dei programmi della tv pubblica. Matano dovrà quindi rivoluzionare il suo team di lavoro, che nel corso degli ultimi anni ha contribuito a rendere La Vita in Diretta una delle trasmissioni più amate e seguite della televisione italiana.

Stop a La Volta Buona e Storie Italiane: come cambia il palinsesto

Oltre a La Vita in Diretta, oggi 29 giugno si ferma anche Storie Italiane di Eleonora Daniele. La mattinata di Rai 1 sarà affidata ad Alessandro Greco e Carolina Rey, in onda dalle 8.35 alle 11.30 con la versione estiva di UnoMattina. Si ferma anche Caterina Balivo, che venerdì scorso ha chiuso la stagione de La Volta Buona, programma che sarà rimpiazzato nel pomeriggio della prima rete da due trasmissioni in replica: Le stagioni dell’amore di Mara Venier (ore 14) e La Porta Magica di Andrea Delogu (ore 15). Resiste ancora in onda, invece, Stefano De Martino. Il conduttore, pur tra diverse cancellazioni dovute ai Mondiali 2026, quest’anno allungherà Affari Tuoi fino al 19 luglio.

La nuova programmazione di Rai 1 versione estate:

  • 08:35 – Unomattina Estate
  • 11:30 – Italia A/R – Puntata del 30/06/2026
  • 12:00 – Camper Osteria Italia – Puntata del 30/06/2026
  • 13:30 – TELEGIORNALE
  • 14:05 – Le stagioni dell’amore
  • 15:00 – La porta magica
  • 16:00 – TG1
  • 16:10 – Vita in Diretta Estate
  • 18:40 – Reazione a catena
  • 20:00 -TG1
  • 20:30 – Affari tuoi Mundial

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