Rai, nuova maxi-fiction: 14 prime serate per diventare come “Il Paradiso delle Signore”
La nuova serie, ambientata in Toscana, sarà composta da 28 episodi per 14 prime serate. E Rai guarda al precedente de Il Paradiso delle Signore per un possibile futuro nel daytime.
Rai prepara una nuova scommessa sulla lunga serialità e guarda a un modello (vincente) che conosce già bene: quello de Il Paradiso delle Signore. L’emittente pubblica sta lavorando a una nuova fiction ambientata in Toscana che, almeno nelle intenzioni dei vertici di Viale Mazzini, potrebbe non fermarsi alla prima serata. Ecco tutti i dettagli.
Rai, nuova fiction in 28 episodi: 14 prime serate e poi il possibile sbarco nel daytime
Come scrive Davidemaggio.it, il progetto prevede 28 episodi, una quantità che verrà suddivisa in 14 appuntamenti di prima serata. Numeri importanti per una produzione che punta quindi a occupare il palinsesto per diverse settimane e a costruire una storia destinata a svilupparsi su un arco narrativo molto più ampio rispetto alle fiction tradizionali, che in genere racchiudono ogni stagioni 8 o massimo 10 episodi. La serie sarà un melò ambientato in Toscana e al momento è in fase di preparazione. Gli sceneggiatori sono già stati individuati, mentre la produzione sta completando la squadra artistica con la scelta dei registi e poi passerà ai casting. Dietro il progetto ci sarà Banijay. Ma è soprattutto il possibile futuro della fiction a rendere interessante l’operazione. La prima serata potrebbe infatti essere soltanto il punto di partenza: Rai starebbe valutando la possibilità di utilizzare il progetto come test per un eventuale ingresso nel daytime per piazzare nel palinsesto quotidiano un’altra colonna dopo Il Paradiso delle Signore e Un posto al sole.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il precedente è Il Paradiso delle Signore
La strategia ricorda da vicino quanto accaduto con Il Paradiso delle Signore. La serie Rai non è nata come soap quotidiana, il suo percorso è cominciato in prima serata: la prima stagione era ambientata nella Milano degli anni ’50 e debuttò su Rai 1 nel dicembre 2015 con 10 serate. Solo successivamente, sull’ondata degli ottimi ascolti raccolti in prime time, la Rai trasformò il progetto in daily, spostandolo nel daytime e portandolo negli anni ’60. Già la seconda stagione daily prevedeva 160 puntate, dal lunedì al venerdì. Il cambio di formula ha rappresentato una svolta decisiva. Da allora Paradiso ha trovato nello slot pomeridiano di Rai 1 la sua collocazione definitiva, diventando una presenza quotidiana per il pubblico di Rai 1 e uno dei maggiori successi di pubblico della tv di Stato. Il nuovo progetto potrebbe dunque seguire lo stesso percorso, anche se al momento il passaggio al daytime non è una certezza e dipenderà dagli ascolti ottenuti nel passaggio in prima serata.. L’idea sarebbe quella di misurare prima la risposta del pubblico in prime time, per capire se la storia ha abbastanza forza da proseguire anche con una programmazione quotidiana.
Potrebbe interessarti anche
Il Paradiso delle Signore 11: la nuova stagione si apre con una tragedia, la morte di Rosa cambia per sempre il futuro di Marcello
La soap di Rai 1 riparte con una svolta drammatica: il lutto di Marcello segna l'ini...
Il Paradiso delle Signore 11, chi lascia davvero la soap? Le anticipazioni e le assenze dal set: ecco tutti gli attori in bilico
Il Paradiso delle Signore 11, chi non vedremo più? Le ultime indiscrezioni sul cast ...
Il Paradiso delle Signore, Agnese Lorenzini entra nel cast: cosa farà l'ex Susanna di Un posto al sole
L'attrice protagonista di quasi 1500 episodi di UPAS Agnese Lorenzini è pronta a deb...
Milo Infante, la Rai sceglie il ‘rivale’ (a sorpresa): tocca a Federico Ruffo con Mi manda Rai Tre. Perché potrebbe stupire
Viale Mazzini avrebbe deciso di contrapporre a Verità Nascoste, in onda il martedì s...
Mara Venier rimpiazzata da Bianca Guaccero (che deve anche salvare Manuela Moreno): Rai 1 cambia tutto
Rai 1 punta sulla serie TV con Bianca Guaccero dopo gli ascolti deludenti delle repl...
La Vita in diretta, orario diverso da oggi 25 maggio: Alberto Matano cambia (come Caterina Balivo)
Con lo stop estivo de Il Paradiso delle Signore, Rai 1 rivoluziona il daytime: La Vo...
Palinsesti Rai 2026/2027, le novità del daytime: Mara Venier cambia Domenica In, cancellato Citofonare Rai 2, Sottile a Ore 14 (ma senza Far West)
In occasione della presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027, è stata anche present...
Alessandro Tersigni torna sul set de Il Paradiso delle Signore: la foto di gruppo scatena le ipotesi sul futuro di Vittorio
Il Paradiso delle Signore 11, spunta Alessandro Tersigni durante le riprese: il rito...