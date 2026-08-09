Rai, nuova maxi-fiction: 14 prime serate per diventare come “Il Paradiso delle Signore” La nuova serie, ambientata in Toscana, sarà composta da 28 episodi per 14 prime serate. E Rai guarda al precedente de Il Paradiso delle Signore per un possibile futuro nel daytime.

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Ufficio stampa Rai

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Rai prepara una nuova scommessa sulla lunga serialità e guarda a un modello (vincente) che conosce già bene: quello de Il Paradiso delle Signore. L’emittente pubblica sta lavorando a una nuova fiction ambientata in Toscana che, almeno nelle intenzioni dei vertici di Viale Mazzini, potrebbe non fermarsi alla prima serata. Ecco tutti i dettagli.

Rai, nuova fiction in 28 episodi: 14 prime serate e poi il possibile sbarco nel daytime

Come scrive Davidemaggio.it, il progetto prevede 28 episodi, una quantità che verrà suddivisa in 14 appuntamenti di prima serata. Numeri importanti per una produzione che punta quindi a occupare il palinsesto per diverse settimane e a costruire una storia destinata a svilupparsi su un arco narrativo molto più ampio rispetto alle fiction tradizionali, che in genere racchiudono ogni stagioni 8 o massimo 10 episodi. La serie sarà un melò ambientato in Toscana e al momento è in fase di preparazione. Gli sceneggiatori sono già stati individuati, mentre la produzione sta completando la squadra artistica con la scelta dei registi e poi passerà ai casting. Dietro il progetto ci sarà Banijay. Ma è soprattutto il possibile futuro della fiction a rendere interessante l’operazione. La prima serata potrebbe infatti essere soltanto il punto di partenza: Rai starebbe valutando la possibilità di utilizzare il progetto come test per un eventuale ingresso nel daytime per piazzare nel palinsesto quotidiano un’altra colonna dopo Il Paradiso delle Signore e Un posto al sole.

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Il precedente è Il Paradiso delle Signore

La strategia ricorda da vicino quanto accaduto con Il Paradiso delle Signore. La serie Rai non è nata come soap quotidiana, il suo percorso è cominciato in prima serata: la prima stagione era ambientata nella Milano degli anni ’50 e debuttò su Rai 1 nel dicembre 2015 con 10 serate. Solo successivamente, sull’ondata degli ottimi ascolti raccolti in prime time, la Rai trasformò il progetto in daily, spostandolo nel daytime e portandolo negli anni ’60. Già la seconda stagione daily prevedeva 160 puntate, dal lunedì al venerdì. Il cambio di formula ha rappresentato una svolta decisiva. Da allora Paradiso ha trovato nello slot pomeridiano di Rai 1 la sua collocazione definitiva, diventando una presenza quotidiana per il pubblico di Rai 1 e uno dei maggiori successi di pubblico della tv di Stato. Il nuovo progetto potrebbe dunque seguire lo stesso percorso, anche se al momento il passaggio al daytime non è una certezza e dipenderà dagli ascolti ottenuti nel passaggio in prima serata.. L’idea sarebbe quella di misurare prima la risposta del pubblico in prime time, per capire se la storia ha abbastanza forza da proseguire anche con una programmazione quotidiana.

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