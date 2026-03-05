Rai, le novità di marzo 2026: Sanremo (già) riparte, Paralimpiadi e la fiction più attesa di Lino Guanciale Tanti titoli nuovi e graditi ritorno questo mese, dai contenuti sportivi alle fiction più amate, passando per l'ultima stagione di una fortunata serie.

Archiviato un febbraio da record, dopo Olimpiadi di Milano-Cortina e il Festival di Sanremo, la Rai non ha alcuna intenzione di rallentare. Anzi, da il via ad una primavera che si preannuncia densissima e costruita su alcuni dei titoli più forti del palinsesto. Crime, dramma storico, racconto civile, docufilm e serie cult: marzo diventa così un mese di ripartenza, con appuntamenti praticamente ogni sera e un’offerta capace di parlare a pubblici diversi, senza perdere coerenza editoriale.

Rai, arrivano le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026

Da non perdere, dal 6 al 15 marzo, le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che offriranno agli spettatori un concentrato di sport e spettacolo. Le prime due giornate saranno dedicate a prove ed eventi preliminari, mentre venerdì 6 marzo avrà luogo la Cerimonia d’Apertura con l’accensione del braciere trasmessa su Rai 1 (che comporterà la cancellazione di Affari Tuoi) di Stefano De Martino. Il giorno seguente, sabato 7 marzo, si assegneranno le prime medaglie e prenderanno il via nove giorni di gare che metteranno in palio un totale di 79 titoli in sei sport diversi, garantendo emozioni forti e momenti di grande spettacolo per il pubblico italiano e internazionale.

Rai, gli show in arrivo: Sanremo continua e torna Antonella Clerici

Sempre venerdì 6, su Rai 1 in prima serata tornare anche Antonella Clerici: è in programma infatti la prima puntata di The Voice Generations. A solo due settimane dalla chiusura di "The Voice Kids", Antonellina tornerà sulla prima rete con il nuovo spin-off di "The Voice". Stavolta la gara interesserà famiglie. Sempre in tema di show, come dimenticare Sanremo Top, l’appendice del Festival di Sanremo appena concluso. Sabato 8 e 15 marzo, infatti, Cartlo Conti riapparirà su Rai 1 con due serate in cui saranno stilate le classifiche basate sulle vendite dei brani dei cantanti che hanno preso parte al Festival. Entrambi gli show saranno trasmessi in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e vedranno esibirsi 15 big per appuntamento, con la partecipazione di Nino Frassica al fianco di Conti.

Fiction Rai, da Mare Fuori a Imma Tataranni

Si parte il 3 marzo su Rai 1 con Gloria 2, che il film tv che ha riportato al centro della scena la storia di Gloria Grandi (interpretata da Sabrina Ferilli), attrice viziata sul viale del tramonto costretta a fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte. Dopo aver mentito al pubblico e ai familiari pur di tornare sotto i riflettori, la protagonista si ritrova in carcere in attesa di giudizio, mentre qualcuno è pronto a pubblicare una biografia "non autorizzata" sulla sua vita e sulla sua infanzia al Tufello. Terminata la custodia cautelare, Gloria prova a mantenere un equilibrio tra servizi socialmente utili, psicoterapia imposta dalla corte e il difficile tentativo di ricucire i rapporti affettivi.

Il 4 marzo, invece, tocca a Mare Fuori 6, con i primi sei episodi disponibili su RaiPlay e la messa in onda in prima serata su Rai 2 dal 13 marzo. La serie riannoda le trame lasciate in sospeso, tra ambizioni di potere, discese negli inferi della droga, legami tossici e amori impossibili. Un successo che ha rivoluzionato linguaggio e stile e che continua a parlare direttamente alle nuove generazioni. L’8 marzo, sapientemente, arriva su Rai 1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5. Una scelta non casuale: la magistrata lucana torna in una fase di profondo cambiamento, con la figlia ormai adulta e il matrimonio giunto al capolinea. Quella in arrivo sarà la quinta e ultima stagione della fiction con Vanessa Scalera, che a Libero Magazine ha svelato i motivi che l’hanno spinta a decidere di non proseguire la serie (leggi QUI la notizia).

Nuove storie in arrivo a Marzo su Rai

Il 9 marzo debutta Guerrieri – La regola dell’equilibrio, in quattro serate. Tratta dai romanzi di Carofiglio "Ragionevoli dubbi", "Le perfezioni provvisorie" e "La regola dell’equilibrio", la serie interpretata da Alessandro Gassmann segue un penalista ironico e fragile, diviso tra successi professionali e tormenti privati. Appassionato di boxe e nostalgico dell’amore perduto, Guerrieri affronta i casi con acume e sensibilità, muovendosi su quel confine sottile tra giustizia e verità che dà il titolo alla fiction. Il 10 marzo su Rai è la volta di Le libere donne, miniserie in tre puntate ambientata negli anni Quaranta nel reparto femminile del manicomio di Maggiano. Al centro, uno psichiatra (interpretato da Lino Guanciale) che sfida le regole dell’istituzione per difendere la dignità delle sue pazienti. L’incontro con Margherita Lenzi, rinchiusa contro la sua volontà, apre interrogativi brucianti: è davvero pazza o vittima di un marito violento?

