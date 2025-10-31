Rai, le novità di novembre 2025: Lino Guanciale è il più atteso, Antonella Clerici riparte senza la sua star Fiction, serie Tv e show Rai, le novità più attese del mese di novembre 2025: da Il Commissario Ricciardi 3 a The Voice Senior, scopri tutte le date

Novembre 2025 si prepara a essere un mese ricco di appuntamenti imperdibili per i telespettatori Rai. Tra fiction attesissime, nuovi talent show e grandi ritorni, i telespettatori della tv pubblica potranno godere di diverse novità gustose. Ecco quali.

Palinsesti Rai novembre 2025, le fiction più attese: da Un professore 3 a Sandokan

Rai 1 apre il mese di novembre 2025 con il ritorno de Il Commissario Ricciardi 3, uno degli appuntamenti più attesi della stagione della serialità televisiva. La fiction con Lino Guanciale aprire i battenti dal 10 novembre, con una terza stagione che – oltre alle indagini del commissario ambientate nella Napoli degli anni ’30 – si concentrerà anche sulla genitorialità e su dinamiche più personali dei personaggi. La trama del nuovo ciclo di episodi si svilupperà nell’arco di quattro prime serate, con chiusura prevista per lunedì 1 dicembre 2025.

Novembre sarà anche il mese di Un professore 3, la fiction di Alessandro Gassmann che ha conquistato il pubblico nelle prime due stagioni. La terza stagione, in sei prime serate a partire dal 20 novembre, segue le vicende della classe 5 B del liceo Leonardo Da Vinci, impegnata a prepararsi per la maturità e a confrontarsi con le incertezze del futuro. Tra i protagonisti torna il professor Balestra, alle prese non solo con le sfide didattiche, ma anche con le complessità della vita privata, tra una ex moglie, una riconciliazione lontana e nuove relazioni. La stagione introduce inoltre volti nuovi che movimenteranno la vita della scuola: Nicole Grimaudo nei panni della preside Irene Alessi, Giulia Fazzini come nuova studentessa Greta, e giovani attori come Tommaso Donadoni e Filippo Brogi. Tra i professori spicca Dario Aita, che interpreta Leone Rocci, un docente brillante pronto a scuotere le dinamiche della scuola e a rinnovare le tensioni tra i personaggi.

Sempre sul fronte fiction Rai, segnaliamo Se fossi te, in onda sulla prima rete dal 23 novembre. Si tratta di una miniserie con protagonisti Marco Bocci e Laura Chiatti: la trama ruota attorno a un operaio e una dirigente che, dopo aver espresso lo stesso desiderio, si ritrovano per magia uno nel corpo dell’altro, tra una comicità romantica e riflessioni sulle differenze tra i due mondi.

Restando in tema serie tv Rai 1, ricordiamo che a inizio novembre (martedì 4) si conclude il ciclo di repliche de Il commissario Montalbano (che ha riscosso ascolti ottimi), mentre si prepara l’atteso ritorno di Sandokan, in quattro puntate con Can Yaman, che arriverà il 1° dicembre e racconterà le origini della celebre Tigre della Malesia, affiancato da Alessandro Preziosi nel ruolo di Yanez.

Rai 2 propone invece, dal 19 novembre, Estranei, una serie originale in quattro puntate, ambientata all’interno di una delle più grandi comunità sikh in Italia e ruota attorno a un mistero che scuote la vita dei suoi membri, portando alla luce segreti e tensioni nascoste.

Ecco il recap delle principali serie tv Rai in arrivo nel mese di novembre 2025:

Il Commissario Ricciardi (Rai 1): inizia lunedì 10 novembre

(Rai 1): inizia lunedì 10 novembre Estranei (Rai 2): inizia mercoledì 19 novembre

inizia mercoledì 19 novembre Un professore 3 (Rai 1): inizia giovedì 20 novembre

inizia giovedì 20 novembre Se fossi te (Rai 1): inizia domenica 23 novembre

Show Rai a novembre: da The Voice Senior a Sanremo Giovani

Novembre è anche il mese della musica con il ritorno di The Voice Senior, dal 14 novembre in prima serata su Rai 1. Condotto da Antonella Clerici, il talent show accoglie due nuovi coach, Nek e Rocco Hunt, accanto ai confermati Loredana Bertè, Arisa e Clementino. Da quest’anno non ci sarà più Gigi D’Alessio, che si è legato con un contratto di esclusiva a Mediaset. Un addio poco gradito ad Antonella Clerici, che qualche settimana fa in un’intervista ha dichiarato: "I cinque anni con Gigi D’Alessio sono stati bellissimi. Il suo addio l’ho preso malissimo, è stata una doccia fredda". La formula resta quella delle "Blind Auditions", dove i concorrenti over 60 devono convincere i coach solo con la voce. Tante novità arricchiscono questa sesta edizione, tra il tasto "Blocco" e il tasto "Seconda Chance", che regalano sorprese in ogni puntata.

Da segnalare anche la diciannovesima edizione di Sanremo Giovani – Sarà Sanremo, dal 11 novembre al 14 dicembre, condotta da Gianluca Gazzoli con Carlo Conti durante la serata finale. Sei settimane ricche di musica e nuovi volti pronti a conquistare la celebre kermesse, tra sorprese e giovani promesse della scena musicale italiana.

Ecco il recap dei principali show Rai in arrivo nel mese di novembre 2025:

The Voice Senior (Rai 1) : inizia venerdì 14 novembre

: inizia venerdì 14 novembre Sanremo Giovani (Rai 1): inizia martedì 11 novembre

