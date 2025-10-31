Rai, le novità di novembre 2025: Lino Guanciale è il più atteso, Antonella Clerici riparte senza la sua star
Fiction, serie Tv e show Rai, le novità più attese del mese di novembre 2025: da Il Commissario Ricciardi 3 a The Voice Senior, scopri tutte le date
Novembre 2025 si prepara a essere un mese ricco di appuntamenti imperdibili per i telespettatori Rai. Tra fiction attesissime, nuovi talent show e grandi ritorni, i telespettatori della tv pubblica potranno godere di diverse novità gustose. Ecco quali.
Palinsesti Rai novembre 2025, le fiction più attese: da Un professore 3 a Sandokan
Rai 1 apre il mese di novembre 2025 con il ritorno de Il Commissario Ricciardi 3, uno degli appuntamenti più attesi della stagione della serialità televisiva. La fiction con Lino Guanciale aprire i battenti dal 10 novembre, con una terza stagione che – oltre alle indagini del commissario ambientate nella Napoli degli anni ’30 – si concentrerà anche sulla genitorialità e su dinamiche più personali dei personaggi. La trama del nuovo ciclo di episodi si svilupperà nell’arco di quattro prime serate, con chiusura prevista per lunedì 1 dicembre 2025.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Novembre sarà anche il mese di Un professore 3, la fiction di Alessandro Gassmann che ha conquistato il pubblico nelle prime due stagioni. La terza stagione, in sei prime serate a partire dal 20 novembre, segue le vicende della classe 5 B del liceo Leonardo Da Vinci, impegnata a prepararsi per la maturità e a confrontarsi con le incertezze del futuro. Tra i protagonisti torna il professor Balestra, alle prese non solo con le sfide didattiche, ma anche con le complessità della vita privata, tra una ex moglie, una riconciliazione lontana e nuove relazioni. La stagione introduce inoltre volti nuovi che movimenteranno la vita della scuola: Nicole Grimaudo nei panni della preside Irene Alessi, Giulia Fazzini come nuova studentessa Greta, e giovani attori come Tommaso Donadoni e Filippo Brogi. Tra i professori spicca Dario Aita, che interpreta Leone Rocci, un docente brillante pronto a scuotere le dinamiche della scuola e a rinnovare le tensioni tra i personaggi.
Sempre sul fronte fiction Rai, segnaliamo Se fossi te, in onda sulla prima rete dal 23 novembre. Si tratta di una miniserie con protagonisti Marco Bocci e Laura Chiatti: la trama ruota attorno a un operaio e una dirigente che, dopo aver espresso lo stesso desiderio, si ritrovano per magia uno nel corpo dell’altro, tra una comicità romantica e riflessioni sulle differenze tra i due mondi.
Restando in tema serie tv Rai 1, ricordiamo che a inizio novembre (martedì 4) si conclude il ciclo di repliche de Il commissario Montalbano (che ha riscosso ascolti ottimi), mentre si prepara l’atteso ritorno di Sandokan, in quattro puntate con Can Yaman, che arriverà il 1° dicembre e racconterà le origini della celebre Tigre della Malesia, affiancato da Alessandro Preziosi nel ruolo di Yanez.
Rai 2 propone invece, dal 19 novembre, Estranei, una serie originale in quattro puntate, ambientata all’interno di una delle più grandi comunità sikh in Italia e ruota attorno a un mistero che scuote la vita dei suoi membri, portando alla luce segreti e tensioni nascoste.
Ecco il recap delle principali serie tv Rai in arrivo nel mese di novembre 2025:
- Il Commissario Ricciardi (Rai 1): inizia lunedì 10 novembre
- Estranei (Rai 2): inizia mercoledì 19 novembre
- Un professore 3 (Rai 1): inizia giovedì 20 novembre
- Se fossi te (Rai 1): inizia domenica 23 novembre
Show Rai a novembre: da The Voice Senior a Sanremo Giovani
Novembre è anche il mese della musica con il ritorno di The Voice Senior, dal 14 novembre in prima serata su Rai 1. Condotto da Antonella Clerici, il talent show accoglie due nuovi coach, Nek e Rocco Hunt, accanto ai confermati Loredana Bertè, Arisa e Clementino. Da quest’anno non ci sarà più Gigi D’Alessio, che si è legato con un contratto di esclusiva a Mediaset. Un addio poco gradito ad Antonella Clerici, che qualche settimana fa in un’intervista ha dichiarato: "I cinque anni con Gigi D’Alessio sono stati bellissimi. Il suo addio l’ho preso malissimo, è stata una doccia fredda". La formula resta quella delle "Blind Auditions", dove i concorrenti over 60 devono convincere i coach solo con la voce. Tante novità arricchiscono questa sesta edizione, tra il tasto "Blocco" e il tasto "Seconda Chance", che regalano sorprese in ogni puntata.
Da segnalare anche la diciannovesima edizione di Sanremo Giovani – Sarà Sanremo, dal 11 novembre al 14 dicembre, condotta da Gianluca Gazzoli con Carlo Conti durante la serata finale. Sei settimane ricche di musica e nuovi volti pronti a conquistare la celebre kermesse, tra sorprese e giovani promesse della scena musicale italiana.
Ecco il recap dei principali show Rai in arrivo nel mese di novembre 2025:
- The Voice Senior (Rai 1): inizia venerdì 14 novembre
- Sanremo Giovani (Rai 1): inizia martedì 11 novembre
Potrebbe interessarti anche
Antonella Clerici, bordata in diretta alla Rai: la polemica su The Voice Senior a È Sempre Mezzogiorno
Nella puntata di oggi, lunedì 13 ottobre, la conduttrice ha lanciato una frecciata i...
Fiction Rai, da Blanca a Don Matteo: la prima rete cambia orario per salvare i suoi gioielli
Affari Tuoi si accorcia e le grandi fiction tornano alle 21.30: la mossa Rai per pro...
Noi del Rione Sanità, la potenza del cambiamento sbarca su Rai 1 con Carmine Recano
La fiction che racconta la storia di Don Antonio Loffredo debutta il 23 ottobre sul ...
Doc 4 bruciato da Don Matteo, la Rai cambia il calendario delle sue fiction più amate: le nuove date
Cambiamenti in corso per la rete ammiraglia che ha deciso di anticipare l’uscita di ...
Sabrina Ferilli riconquista il pubblico Rai con un film Tv: Tu si que vales è già dimenticato
Niente seconda stagione per la fiction con Sabrina Ferilli: ci sarà un film tv concl...
Rai, le novità di ottobre 2025: Geppi Cucciari mattatrice e Ranucci riparte (tra le polemiche)
Un mese ricco di appuntamenti che mescolano fiction di successo, volti amati e anche...
Antonella Clerici esagera, dopo Nek un’altra super star a The Voice Senior. Chi 'cancella' Gigi D’Alessio
Nuovo ingresso nella giuria di The Voice Senior: in coppia con Clementino ci sarà Ro...
Clerici apre È sempre mezzogiorno con dedica ad Andrea Delogu, poi è Mainardi show: gaffe hot e annuncio tenerissimo
È sempre mezzogiorno si è trasformato in un mix di gaffe e ironia spontanea, mettend...