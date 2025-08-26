Rai non teme Mediaset e Nuzzi: Alberto Matano resta in vacanza (ma De Martino no). Quando inizia La Vita in Diretta Nonostante la nuova sfida della concorrenza del Biscione la tv di Stato manterrà invariata la data di partenza del talk show di punta del daytime pomeridiano

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

La Rai lancia un segnale. Nonostante la nuova sfida della concorrenza Mediaset e di Gianluigi Nuzzi al timone di Dentro la Notizia, infatti, la tv di Stato manterrà invariato il calendario de La Vita in Diretta, compresa la data di inizio della nuova edizione. Alberto Matano avrà ancora tempo e la tv pubblica dimostra di non temere il nuovo daytime del Biscione, a contrario di quanto accaduto con Stefano De Martino (che ha anticipato la partenza di Affari Tuoi) contro Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Scopriamo la programmazione e tutti i dettagli.

Rai, la decisione su Alberto Matano e la sfida a Gianluigi Nuzzi

Come annunciato due settimane fa, Pomeriggio Cinque ha chiuso i battenti e il suo posto verrà preso dal nuovo format Dentro la Notizia. Dopo Myrta Merlino sarà Gianluigi Nuzzi il nuovo protagonista del daytime pomeridiano di Canale 5, chiamato ad andare a ‘caccia’ di Alberto Matano e La Vita in Diretta nella sfida degli ascolti tv. Il confronto dei dati Auditel negli ultimi anni è stato impietoso (anche e soprattutto dopo l’addio di Barbara D’Urso) e Nuzzi proverà a giocare d’anticipo debuttando il prossimo 1° settembre su Canale 5.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Secondo quanto svelato dal portale TvBlog, la Rai – come anticipato – ha scelto di non ‘rispondere’ alla nuova sfida della concorrenza del Biscione anticipando la data di inizio della nuova edizione de La Vita in Diretta. Alberto Matano tornerà in onda regolarmente a partire da lunedì 8 settembre, come da programma. Gianluigi Nuzzi e Dentro la Notizia avranno così una settimana senza la diretta concorrenza di Rai 1, che a sua volta lancia un segnale importante dimostrando di non temere il nuovo daytime di Canale 5. La tv di Stato punterà nuovamente sulla solidità di un format a dir poco consolidato, rinato sotto la guida di Matano (alla sua settima edizione consecutiva alla conduzione) e che ha saputo creare un legame forte e stabile con il suo pubblico. I numeri degli ultimi anni, d’altronde, parlano chiaro: La Vita in Diretta ha preso il largo volando oltre il 20% di share e Pomeriggio Cinque e Myrta Merlino non sono mai riusciti a impensierire Rai 1 nei dati Auditel.

Stefano De Martino e Affari Tuoi: quando inizia, lo scontro con Gerry Scotti

Se nel caso del daytime del pomeriggio, dunque, la presa di posizione Rai sulla partenza della nuova edizione de La Vita in Diretta ha lanciato un chiaro segnale, per quanto riguarda l’access prime time le cose andranno diversamente. Stefano De Martino è infatti già stato richiamato al lavoro ed è impegnato nelle registrazioni delle nuove puntate di Affari Tuoi, che anticiperà la data di inizio della nuova stagione al 2 settembre per ‘contenere’ La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che ha dilagato negli ascolti tv nel corso dell’estate.

Potrebbe interessarti anche