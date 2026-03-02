Massimo Giletti, altro che cancellazione: la Rai gli chiede gli straordinari. Perché Dopo le voci di chiusura anticipata e considerati i buoni ascolti su Rai 3, il programma potrebbe continuare fino al mese di aprile: tutti i dettagli

Lo Stato delle Cose non chiude, anzi. Archiviate le voci di chiusura anticipata, infatti, il programma di Massimo Giletti potrebbe continuare fino al mese di aprile. Stando agli ultimi rumor la Rai avrebbe deciso di ‘premiare’ e allungare la trasmissione visti gli ottimi ascolti degli ultimi mesi; Massimo Giletti resterebbe così al comando della prima serata del lunedì di Rai 3 per altre due puntate. Scopriamo la nuova programmazione e tutti i dettagli.

Lo Stato delle Cose: nessuna chiusura anticipata

Nelle ultime settimane si è parlato con sempre più insistenza di una cancellazione – tanto inattesa quanto insospettabile – de Lo Stato delle Cose. Il programma di Massimo Giletti sarebbe dovuto andare in archivio il prossimo 31 marzo per "esaurimento del budget". Il direttore di Rai Approfondimento Paolo Corsini era poi intervenuto per fare chiarezza, specificando che la data dell’ultima puntata della trasmissione era quella "prevista dal piano editoriale". Un’edizione ridotta rispetto allo scorso anno (quando Giletti terminò la sua corsa addirittura a giugno), insomma, per i già noti problemi di costi. Stando a quanto riportato dal portale Affari italiani, tuttavia, la Rai sarebbe pronta a fare dietrofront, almeno parzialmente. Considerati gli ottimi ascolti de Lo Stato delle Cose – volato all’8,8% di share e a 1,2 milioni di spettatori lo scorso lunedì – la tv di Stato potrebbe allungare la stagione 2025/26 fino ad aprile con due puntate ‘extra’: "Gli ascolti record di queste ultime settimane e il dato medio ottimo e abbondante stagionale hanno fatto scattare ragionamenti in Rai".

Massimo Giletti continua fino ad aprile: la nuova programmazione

"Lo Stato delle Cose che avrebbe dovuto chiudere subito dopo Pasqua, continuerà… Dovrebbero infatti essere confezionate almeno altre due puntate del programma di Massimo Giletti, in onda quindi fino oltre la metà del mese di aprile" si legge sul sito Affari italiani. Il programma di Rai 3 potrebbe dunque essere prolungato fino ad aprile: "Anzi potrebbe essere deciso di portare avanti il programma fino alla fine del quarto mese dell’anno". Con due appuntamenti stagionali aggiuntivi, l’ultima puntata de Lo Stato delle Cose dovrebbe così verosimilmente andare in onda lunedì 13 aprile 2026. Una bella ‘rivincita’ per Giletti, che aveva subito commentato amaramente le voci di una chiusura anticipata del suo programma.

